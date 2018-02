Hilarische Hilde Van Mieghem laat haar licht schijnen over 'Temptation Island' DBJ

13 februari 2018

12u10

Bron: Medialaan 1

Donderdag is het weer tijd voor 'Tegen de sterren op'. Jonas Van Geel kruipt daarin dit keer in de huid van actrice en regisseuse Hilde Van Meighem, die in het #metoo-tijdperk een stem gaf aan actrices die het slachtoffer werden van misbruik en intimidatie. Jonas katapulteerde haar naar 'De Hut' van 'Temptation Island', dat is uiteraard een oord van verderf! "Ze mogen die meiskes hier niet meer behandelen als lustobjecten".