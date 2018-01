Hilarisch: Wim Oosterlinck neemt weerbericht over van VTM-weervrouw Jill Peeters TDS

“Welkom bij een speciaal weerbericht met een nieuwe weerman”, zei VTM-weervrouw Jill Peeters in het weerbericht van 17.45 uur. Het weerbericht zag er deze avond namelijk iets anders uit: Qmusic-dj Wim Oosterlinck nam voor de verandering de plek in van weeranker Jill Peeters. Weerman Wim was soms wel even het noorden kwijt: “Het weerbericht gaat snel, dat wist ik niet … Het wordt overal 7 graden, behalve rechts”. Gelukkig kon hij af en toe rekenen op de professionele hulp van Jill.

