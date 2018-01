Hilarisch: Sergio Herman leert 'vieze goestingskes' van Tine Embrechts kennen

MC/TDS

09u00

Bron: VTM 312

Morgen legt Sergio Herman in 'La Mamma' Tine Embrechts en haar mama Griet in de watten. Tine was gedurende de opnamen nog hoogzwanger. Tijdens de zoektocht naar het perfecte menu leren zij en Sergio elkaar op hilarische wijze beter kennen. “Ik heb het gevoel dat ik jou al heel goed ken, omdat ik je elke dag hoor op de voice mail van mijn man”, grapt Tine. Ook Tines 'vieze goestingskes' ontsnappen niet aan Sergio’s aandacht. “Ik eet sinds mijn zwangerschap elke dag droge worstjes”, biecht ze op. Tijdens hun boodschappentocht stilt Sergio Tines honger met een bezoek aan de frituur én een lading droge worsten.

'La Mamma', maandag 8 januari, 20.35 uur bij VTM

VTM