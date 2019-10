Hilarisch: Jonas Van Geel en Nathalie Meskens shaken cocktails (of doen toch een poging) TDS

26 oktober 2019

14u04

Bron: VTM 0

50% quiz en 50% spel, maar 100% nostalgie en plezier: dat is ‘Wat een Jaar!’. Ook tijdens de aflevering van vanavond - waarin Koen Wauters met Peter Van de Veire en Wendy Van Wanten terug gaat naar 1988 - belooft het weer een gekke boel te worden: wanneer Jonas Van Geel en Nathalie Meskens een poging doen om cocktails te shaken zoals in de tijd van toen, loopt dat helemaal niet zonder slag of stoot!