Hilarisch: De verrijzenis van Guido in 'Familie' TDS

15u55

Bron: QMusic 4

Leeft Guido Van den Bossche of niet? De speculaties van de Familie-kijkers nemen toe, in de aanloop naar de extra spannende midseizoensfinale van vanavond. Op sociale media gonst het van de mogelijke scenario’s. Radiozender Qmusic heeft zelf alvast een ludiek scenario uitgewerkt, waarbij de verrijzenis van Guido Van den Bossche een feit is. Komt Guido Van den Bossche zo vanavond na 18 jaar terug in beeld?

VTM