Hilarisch: Britse acteur David Tennant ontdekt wat een aubergine-emoji écht betekent, "Je leert nog wat bij dankzij #MeToo"

26 juni 2019

De Britse acteur David Tennant, bekend van onder andere 'Doctor Who', 'Broadchurch' en 'Good Omens', kan maar niet geloven wat de achterliggende betekenis van een aubergine-emoji is. Vele smartphone-gebruikers zien die als vervanging van het mannelijke geslachtsorgaan, en dat gaat Davids petje duidelijk te boven.

“Sinds de #MeToo-beweging proberen vele bedrijven zich in te dekken. Daarom moest ik voor mijn laatste job een film bekijken over gedrag dat niet acceptabel was op de set - en ik moest trouwens bewijzen dat ik die van begin tot eind had gezien”, zo vertelde hij in de ‘Graham Norton Show’, in het bijzijn van Chris Hemsworth en zijn ‘Good Omens’-tegenspeler Michael Sheen.

“Op een bepaald punt in die video zeiden ze: ‘En denk eraan, een aubergine-emoji is niét gewoon een aubergine!’ Met een knipoog erbij... en ze zeiden er niet bij wat het dan wél was!”

Toen hij op onderzoek uitging, ging er een wereld voor hem open. “Ik weet niet of jullie dit weten, maar er is blijkbaar een hele geheime taal, gebaseerd op de voedsel-emoji’s. Blijkbaar is de abrikoos ook niet veilig!” De andere aanwezigen konden er alleen maar mee lachen. “Hoe is dit in hemelsnaam aan jou voorbijgegaan?”