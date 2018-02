Hilarisch: 'Beste kijkers' in de ban van het vogeltje 'de kneu' DBJ

21 februari 2018

17u13

Bron: Medialaan 0

Jan-Jaap van der Wal en Sven De Ridder zijn normaal altijd bij de pinken, maar tijdens de opname van 'Beste Kijkers' - vanavond om 21.10 bij VTM - gingen ze toch even de mist in. Gelukkig draaiden de camera’s ook toen de opname even stil lag!