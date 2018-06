Hij is halfblind, maar toch zet trapeziumkoppel halsbrekende act neer in 'America's Got Talent' DBJ

19 juni 2018

12u51 14 TV Mary Wolfe-Nielsen en Tyce Nielsen verbaasden de jury van 'America's Got Talent' met een straffe trapeziumact. Het feit dat Tyce zo goed als blind is maakt het geheel nog indrukwekkender.

Een trapeziumact opvoeren in een talentenshow is een huzarenstukje, maar een trapeziumact opvoeren als je zo goed als blind bent is levensgevaarlijk. "Ik wacht tot ik een oogoperatie kan ondergaan, want ik heb echt vreselijk slechte ogen", zegt Tyce tegen de jury in 'America's Got Talent'. "Elke dokter raadt ons af dit te doen, maar we vertrouwen op de band tussen ons twee."

"We zouden graag een eigen show hebben in Las Vegas", vertelt Mary, die samen met haar echtgenoot in Salt Lake City woont. "We werken hard en hebben ook een zoontje van twee. Deze maand hebben we het echter erg zwaar gehad omdat we hem amper zagen vanwege het reizen", vertelt Mary met tranen in de ogen.

Wat volgt is een spectaculaire act die werd onthaald op een staande ovatie en een overweldigend applaus.