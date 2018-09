Hier zijn ze dan, de koppels uit de nieuwe VTM-relatietest 'Koppels' MVO

01 september 2018

06u00 0 TV Vanaf donderdag 6 september begint VTM aan een nieuwe relatietest: 'Koppels'. In het programma delen vier koppels hun persoonlijke relatietraining, met opdrachten van Chloé De Bie en Wim Slabbinck. Zo ontdekken ze hoe ze hun leven samen een extra boost kunnen geven. Deze vier koppels gaan de uitdaging aan.

Leslie & Gregory

Leslie (35) is zelfstandig kapster. Gregory (32) is scheepsmotorist. Ze wonen in Deurne (Antwerpen). Het koppel is 11 jaar samen.

Hun Motivatie

Leslie en Gregory willen losbreken uit hun dagelijks routine en sleur. Het is allemaal wat vanzelfsprekend geworden. Ze willen de tijd die ze hebben, graag écht met elkaar besteden. Het koppel praat ook vaak naast elkaar. Ze zijn op zoek naar meer verbinding. Leslie en Gregory gingen al na een drietal maanden samenwonen en na 7 maanden was Leslie reeds bewust zwanger. Hun leven samen draaide dus al heel snel voor een groot deel rond hun kind. Ze omschrijven zich als een sterk koppel met humor. “Wij kunnen samen echt om stomme dingen lachen, wij hebben eigenlijk niemand nodig om ons te amuseren.”

Gregory is scheepsmotorist. Hierdoor is hij 1 week aan boord en daarna 2 weken thuis. “Ik denk niet dat we elkaar echt missen als Gregory weg is van huis.” Toch horen ze elkaar dan nog steeds elke dag. Als hij wel thuis is, runt Leslie het huishouden en doet Gregory het graag wat rustig aan. Nu willen ze meer tijd in hun relatie steken.

Nadia & Luc

Nadia (48) is zelfstandig accountant. Luc (51) is filiaalverantwoordelijke. Ze wonen in Brecht. Het koppel is 28 jaar samen.

Hun motivatie

Nadia en Luc geven aan dat ze over alles beschikken om gelukkig te kunnen zijn, maar willen terug naar elkaar toegroeien qua intimiteit, alsook qua passies en interesses. Ze willen zich ook wapenen tegen het moment dat hun dochter binnenkort het huis uit trekt.

Nadia en Luc hebben elkaar leren kennen in een discotheek en zijn nog super verliefd. Vorig jaar hebben ze na 25 jaar hun huwelijk nog eens overgedaan. Nadia en Luc zijn beide gevoelsmensen. Luc: “Ik ben een beer met een heel klein hartje.” Hij wordt emotioneel op momenten dat hij beseft hoeveel geluk hij heeft met Nadia in zijn leven. Nadia wil graag terug wat meer affectie en vertedering in haar relatie met haar man. Luc beseft dat er een soort van sleur in hun relatie zit op dat vlak en dat hij vaak vergeet om affectie te tonen naar Nadia toe. Ze benoemen het als hun relatie als ‘vanzelfsprekend’ zien en ‘vervallen in oude gewoontes’, en willen hier graag aan werken. Binnenkort verlaat hun dochter het huiselijk nest en daar maken ze zich zorgen om. Bijna heel hun leven staat namelijk in het teken van Iris. Nadia en Luc doen eigenlijk zelden iets als koppel alleen. Ze zijn bang voor ‘het zwarte gat’ dat eraan zit te komen en dat ze al eens ervaren hebben toen hun dochter begin dit jaar enkele maanden op Erasmus ging.

Hannelore & Steven

Hannelore (40) is verzorgster voor jongeren met een mentale beperking. Steven (44) is kleuradviseur. Ze wonen in Roeselare. Het koppel is 14 jaar samen.

Hun motivatie

Steven en Hannelore zijn nog ontzettend verliefd op elkaar. Ze beschrijven zich als een puzzel, waarvan de stukjes echter nog niet 100% in elkaar passen. Daarom willen ze graag meedoen: ondanks het feit dat ze elkaar ontzettend graag vrijheid gunnen, willen ze meer en meer sàmen een pad bewandelen. Ook willen ze naar mekaar toe groeien op het gebied van intimiteit, want daarover verschilt hun visie. Steven voelt zich na 14 jaar nog altijd enorm fysiek aangetrokken tot Hannelore, hij moet bij wijze van spreken nog maar ‘een halve bil zien’ of hij wil haar bespringen. “Als het van Steven afhangt, zouden we dagelijks seks hebben. Het duurt alleszins nooit langer dan een week, want anders wordt hij gek”, zegt Hannelore. Zij is daarentegen een veel gevoeliger persoon op vlak van seksualiteit en wil graag meer intimiteit en romantiek in hun seksleven.

Eline & Lars

Eline (23) is bezig aan haar master psychologie. Lars (24) is industrieel ingenieur. Ze wonen in Wijer. Het koppel is 3 jaar samen.

Hun motivatie

Dit koppel maakt stilaan de overstap van ‘verliefdheid’ naar ‘liefde’. Ze hopen nu al tips mee te krijgen voor later, zodat ze steviger in hun schoenen staan. Leren relativeren en beter communiceren staat ook hoog op hun lijstje. Eline en Lars willen in ‘Koppels’ hun grenzen verleggen en zichzelf bewijzen.

Ze kennen elkaar 5 jaar, vormen 3 jaar een koppel en wonen ondertussen al een tiental maanden samen. Lars en Eline zijn duidelijk nog heel erg verliefd. Van sleet of verveling is absoluut nog geen sprake. Ze zijn erg passioneel en gek op elkaar. “Ik kijk er nog steeds zo naar uit om hem te zien, hopelijk blijft dit nog heel lang”, zegt Eline. Het feit dat ze vol passie zitten, zorgt af en toe ook voor vurige ruzies. “Het is niet dat zoiets elke week gebeurt maar om de drie, vier maanden barst de vulkaan wel eens uit.” Eline en Lars steunen elkaar onvoorwaardelijk. Passie, seks, humor en plezier vinden ze zelf hun grootste troeven als koppel. Ze proberen zo veel mogelijk samen te doen, dat vinden ze erg belangrijk.