Hier zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen 'Boer zkt. Vrouw'

23 augustus 2018

14u30

Bron: Medialaan 0 TV Vanaf 3 september gaat het nieuwe televisieseizoen op VTM van start. Absolute topper daarbij is het nieuwe seizoen van 'Boer zkt. Vrouw', waarvan de eerste beelden zijn vrijgegeven.

Cupido zal zijn pijlen ver moeten schieten nu meer dan 1500 Vlaamse vrouwen - een echt record - op zoek gaan naar liefde en avontuur bij Vlaamse boeren in het buitenland. Stuk voor stuk zijn Jitse, Manu, Jan, Bjorn en Jeroen avonturiers die België inruilden voor vaak wondermooie locaties in alle uithoeken van de wereld. Ze steken de handen uit de mouwen, hebben passie voor hun stiel, maar ze ontbreken die leuke Vlaamse vrouw. Daar proberen Dina Tersago en An Lemmens iets aan te doen.

Ook van 'Helden van hier' verschijnt een nieuw seizoen, ditmaal rond het politiezone CARMA in Limburg. Zowel bij de kleine interventies van alledag als bij spectaculaire achtervolgingen aan de grens met Nederland of invallen met getrokken wapens laten ze zich schaduwen naar camera's. Helden van Hier is er altijd bij. Waar de camera voor de veiligheid moet stoppen, gaan de bodycams van de agenten verder. Vanaf woensdag 5 september.

Nieuw is de politiereeks '13 geboden'. Daarin wil een misdadiger de wereld een geweten schoppen en daarbij grijpt hij bij elk van zijn gruweldaden terug naar de 10 geboden. Een rechercheur die net voor zijn pensioen op een zijspoor wordt gezet. En een ambitieuze agente die enthousiast in het vak stapt. Dirk Van Dijck en Marie Vinck leiden een topcast en openen de jacht op de seriedader die ondanks de wreedheid van zijn misdaden, steeds populairder lijkt te worden. Vanaf maandag 10 september