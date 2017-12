Hier slapen de MFL-presentatoren: "Het is een paradijs, maar wel superkoud" DBJ

13u51

Bron: VRT 0

De drie presentatoren van De Warmste Week van Music for Life slapen deze week boven de radiostudio van waaruit ze 's nachts presenteren. Het huisje is gebouwd op een kunstmatig eiland op een vijver van domein Puyenbroeck in Wachtebeke. "Het is een paradijs", getuigt Eva de Roo. "Het is alleen superkoud en er is superveel lawaai."

VRT Eva De Roo