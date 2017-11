Hier kennen we Bart De Pauw allemaal van Joeri Vlemings

Van 'Buiten De Zone' over 'Schalkse Ruiters' tot 'Twee tot de Zesde Macht'. Bart De Pauw heeft op z'n 49ste al een aardig tv-palmares bijeengeschreven, -geacteerd en gepresenteerd. Een overzicht van meer dan 20 jaar aan de Vlaamse televisietop.

Bart De Pauw, geboren in Wachtebeke op 28 mei 1968, begon zijn tv-carrière in 1985 op de toenmalige BRTN als acteur en coscenarist van 'Meester, hij begint weer!' Negen jaar later brak hij door met het komische jeugdprogramma 'Buiten De Zone' op TV1. De Pauw schreef niet alleen de geestige scenario's, hij was ook één van de acteurs die de jongerentelefoon bezette. Hij speelde de sullige Raf Willems, een rol die hij later nog meer zou uitspelen in andere typetjes.

Zijn hoogtepunt beleefde Bart De Pauw al snel samen met Tom Lenaerts tussen 1996 en 1998 met hun onwaarschijnlijke succesprogramma 'Schalkse Ruiters'. Het onnavolgbare duo haalde 20 jaar geleden zelfs twee miljoen kijkers met hun sketches en ander grappig entertainment. Iedereen herinnert zich nog hoe uiteindelijk ook toenmalig BRTN-hoofd, Bert De Graeve, plooide en na herhaalde oproepen van de Schalkse Ruiters bij hen mee aan tafel schoof. Ook de 'Man van Melle' zag toen het levenslicht. Een zielig, naar vrouwen hunkerend typetje, dat nu een wrange bijsmaak riskeert te krijgen.

Met 'Het Geslacht De Pauw' (2004-05) spotte de talentvolle tv-maker met een mediageile, egocentrische versie van zichzelf in een parodie op realitysoaps als 'De Pfaffs'. De Pauw lanceerde toen ook de tv-carrière van Tom Waes, die een van Barts twee broers speelde.

Nog een gigantisch succes is natuurlijk 'De Mol' (1998), een razend spannend spelprogramma dat Bart De Pauw mee bedacht en uitwerkte achter de schermen. Zoals bekend is de formule op de Vlaamse televisie intussen ook aan een tweede leven begonnen.

Recenter kon De Pauw minder kijkers bekoren met het onderschatte 'Willy's en Marjetten' uit 2006. Een absurde komische reeks die hij samen met de 'Neveneffecten' maakte.

De laatste vijf jaren van zijn rijkgevulde tv-loopbaan schreef De Pauw nog het felgesmaakte, tragisch-komische 'Quiz Me Quick' (2012), dat samen met de quiz 'Twee tot de Zesde Macht' te zien was op Eén. In 2014 pende hij het scenario van de mockumentary 'De Biker Boys', waarin hij zelf naast Ben Segers en Jonas Van Geel de hoofdrol speelde. Umesh Vangaver werd de publiekslieveling als fixer Haldis.

Dat De Pauw een begenadigd scenarioschrijver is, mag duidelijk zijn. Niet alleen voor tv, overigens. In 2008 schreef hij het script van de kaskraker 'Loft', geregisseerd door Erik Van Looy. Het is nog altijd de meest succesvolle Vlaamse film ooit.

In dat jaar stapte het Oost-Vlaamse tv-talent op bij Woestijnvis en richtte hij samen met Helen Perquy het productiehuis 'Koeken Troef!' op. Het populairste programma daarvan is de quiz 'Twee tot de Zesde Macht', wat de VRT met onmiddellijke ingang stopzette.

Wat er met Bart De Pauws fictiereeks 'It's Showtime' zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Na de première eerder dit jaar op Telenet Play More, was het de bedoeling dat het begin 2018 ook zou uitgezonden worden op Eén.