Hield verleider Alex een lief over aan 'Ex on the Beach'?

10 juli 2018

11u05 0 TV Het ziet ernaar uit dat Alex Maas (27), die eerder ook deelnam aan 'Temptation Island', een vriendin heeft overgehouden aan het MTV-programma 'Ex on the Beach'. Daar wakkerde de vlam tussen hem en zijn ex Erin (24) immers weer aan.

'Ex on the Beach: Double Dutch', de Vlaams-Nederlandse versie van het MTV-programma, zit er alweer op. Voor wie het concept niet kent: er worden een aantal singles op een exotisch eiland gedropt, en vervolgens 'spoelen' hun exen een voor een aan - met een hoop drama als resultaat. Meestal zien de oorspronkelijke huisbewoners hun voormalige partners liever gaan dan komen, maar in het geval van Erin was het een blij weerzien.

Alex gaf immers meteen grif toe dat hij nog gevoelens had voor de jongedame die helemaal aan het einde van de reeks opdook. "Dit is een meisje waar ik echt gevoelens voor heb. En dat heeft niets te maken met seks. Dit is gewoon oprecht een goed meisje. Dat is eigenlijk nooit echt afgesloten." Waarom ze dan eigenlijk uit elkaar gingen? "Wel, in principe was ik met Erin, maar ik heb haar ook verteld hoe ik in elkaar zit. Als ik een knappe meid zie, kan het best zijn dat ik haar wil zoenen. Ik ben soms een beetje losbandig." En Erin, die is vooral verliefd. "Ik vind alles mooi aan Alex, zijn lichaam, tanden, lach, ogen. Ik houd wel van grote mannen."

Relatiestatus 'het is ingewikkeld', zeg maar. Al ziet het er nu naar uit dat de twee een aantal dingen hebben uitgeklaard op het eiland. Op Instagram duiken ze nu veel op in elkaars feed, en gisteren postten de twee ook dezelfde verliefde foto. "Op naar een mooie toekomst samen", schreef Erin erbij; Alex hield het dan weer bij een hartje. Als dat geen liefde is, weten wij het ook niet meer.

#exonthebeach #mtv afgesloten, op naar een mooie toekomst @alexx.mass ❤️☀️🧡