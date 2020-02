Hevige strijd om gratie van Gala in ‘The Voice Kids’ DBJ

14 februari 2020

00u00 0 TV "Op zanggebied heb je niets meer te leren." Gers Pardoel is bloedserieus na de auditie van de 14-jarige Gala in 'The Voice Kids'. De strijd tussen de vier coaches voor een talent was nog nooit zo heftig. "Ik kan nummers voor jou schrijven", roept ook een enthousiaste Sean Dhondt en K3 oppert dat je "bij niemand beter kan leren zingen en dansen".

Aftroeven op het scherpst van de snee, is het vanavond in de tweede aflevering van de talentenjacht. Iets waar op den duur ook het studiopubliek zich in begint te mengen. Op een onbewaakt moment filmt de camera Gers Pardoel zelfs wanneer hij tegen Sean Dhondt vertelt dat hij op het punt stond Gala een plaats in zijn voorprogramma in de Lotto Arena aan te bieden. Het meisje zingt 'Don't Know Why' van de Amerikaanse Norah Jones. "Ik doe mee aan 'The Voice' omdat ik het een goede stap vind om zangeres te worden", vertelt Gala, die ook al sinds haar derde werkt als model. (DBJ)

'The Voice Kids'

VTM 20.40 uur