Het zit er meteen tegen in 'Wat Een Jaar': Nathalie trapt het af nog voor het goed en wel begonnen is MVO

08 september 2018

Koen Wauters geeft Jonas Van Geel het voordeel van de twijfel na een fout antwoord in 'Wat Een Jaar' en daar is Nathalie Meskens helemaal niet blij mee. Ze stormt samen met Leo Van der Elst de studio uit en is al weg nog voor het goed en wel begonnen is.

