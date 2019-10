Het zit er al tegen op Stephans boerderij: “Ik? Een stadsmusje dat niet thuishoort op het platteland?” Wim Nijsten

15 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik had de indruk dat ’t wel klikte tussen ons allemaal, maar ik had het mis...” Aan het woord is Sara (31), één van de vier dames op de boerderij van horseman Stephan (33) in Canada. De scherpe commentaar van ‘rivale’ Evelien (34) aan haar adres kwam hard aan, vertelt ze in Dag Allemaal.

Op de paardenboerderij van Stephan in Canada lopen de zaken net even anders dan de gewoonte is in ‘Boer Zkt. Vrouw’. Met Charlotte erbij kregen niet drie maar vier vrouwen de kans om op zijn erf te logeren. De concurrentie onder de deelnemers is bijgevolg erg groot. En Sara miste dan ook nog eens de ­eerste kennismaking op de boerderij omdat ze ziek in bed lag en pas later naar Canada kon afreizen. Vooral Evelien ­reageerde blij verrast dat Charlotte uitzonderlijk als vierde mee mocht en gaf haar een warme knuffel. “Het voelde niet goed aan met Sara”, riep ze daarbij uit.

Geschrokken

“Ik ben daar heel erg van geschrokken toen ik dat op tv zag”, vertelt Sara in Dag Allemaal. “Ik vond de andere meisjes knappe, warme madammen. Ik snapte perfect waarom Stephan voor hen gekozen had, en keek er oprecht naar uit om hen terug te zien. Maar ik begrijp echt niet waarom Evelien­ ­zoiets zei over mij.” Dat haar liefdesrivale haar een ‘stadsmusje’ noemt, vindt ze in ieder geval niet terecht: “Zij kent mij duidelijk niet, want mijn broer en ik zijn letterlijk opgegroeid tussen de boerderijen. Wij hadden thuis schapen en ganzen, en speelden elke dag tussen de koeien en de varkens. Wij reden ook mee met de tractor op het veld en hielpen de koeien melken.”

Hart op de tong

Paardenarts Evelien weigert ondertussen haar woorden terug te nemen. “Ik dacht eerst dat hij Sara had ingewisseld voor Charlotte. Dat stemde me gelukkig, want van de vijf vrouwen die hij had gekozen, vond ik Sara de minst geslaagde match. Ik blijf bij mijn uitspraak: ze is een ‘stadsmusje’ dat op het platteland weinig verloren heeft.” En dat liet Evelien duidelijk merken: “Ik heb nu eenmaal het hart op de tong. Sara ligt mij gewoon niet. Da’s niet erg, je kan niet iedereen even graag hebben, hé. Zolang we elkaar niet in de haren vliegen, is er geen probleem, toch? (lacht)”

Evelien is er in ieder geval van overtuigd dat zij beter bij Stephan past: “Ik hou net als hij van paarden. Ze zijn niet alleen mijn werk, maar ook m’n hobby. Ik zou niet kunnen samen zijn met een man die niets met paarden heeft.”