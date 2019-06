Het wordt een hete zomer: ZES brengt ‘Baywatch’ terug TK

11 juni 2019

15u22 1 TV Of het een zomer vol zon of regen wordt, zal nog moeten blijven, maar op het kleine scherm worden het in elk geval bloedhete maanden. ZES zet immers elke weekdag een aflevering van tv-klassieker ‘Baywatch’ op het programma.

Pamela Anderson die in slow motion (en in een iets te klein rood badpakje) over het strand huppelt en David Hasselhoff die mensen van de verdrinkingsdood redt: iedereen kent de sterren van ‘Baywatch’ wel. Maar de verhaallijnen, die zitten waarschijnlijk iets verder in het geheugen. Geen erg, want ZES brengt de serie deze zomer terug: vanaf maandag 24 juni zal er elke weekdag een avontuur van de rode redders uitgezonden worden.

En het gaat niet zomaar om heruitzendingen: ZES ging een samenwerking aan met productiehuis Fremantle, die de reeks een high definition make-over gaf. Met andere woorden: de troeven van Anderson zullen nog nooit zo scherp in beeld geweest zijn.

‘Baywatch’ is vanaf 24 juni elke weekdag op 19.40 uur te zien op ZES.