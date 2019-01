Het was een bange gok, maar Eén-soap ‘Dertigers’ is nu al hét tv-fenomeen van het jaar Mark Coenegracht

21 januari 2019

00u00 0 TV Een schot in de roos, dat is 'Dertigers' zonder enige twijfel. Met gemiddeld 666.679 Vlamingen scoort de soapachtige Eén-reeks bijzonder goed. Opluchting alom dus bij de VRT- bazen, want de vervanging van 'Van Gils & Gasten' was toch een bange gok. Maar kijk, ondanks de soms wat stuntelige dialogen en ongeloofwaardige personages, omarmde Vlaanderen de serie meteen.

Het leven zoals het is bij gewone dertigers. Dat is één van de succespijlers van 'Dertigers'. De bonte bende, die elkaar leerde kennen tijdens hun studiejaren, is een herkenbare groep gewone Vlamingen die volgens zeer alledaagse structuren leven. Eén koppel staat wat hoger op de sociale ladder dan de rest, maar heeft het relationeel wat moeilijk. Er is een homokoppel bij, dat door iedereen perfect aanvaard wordt. Het meisje dat geen vaste relatie heeft, is dan weer een absolute losbol, die van de ene naar de andere onenightstand fladdert.

Hoe herkenbaar het leven van 'Dertigers' is? Ze eten sushi, pasta, pizza, ballekes in tomatensaus met puree en kip met rijst en groenten. Ze drinken wijn a volonté en gin als aperitief. Ze zijn verslaafd aan hun gsm, zitten op Tinder, surfen naar pornosites. Wellicht - of volledig - zoals het leven van jongeren echt wel is. Het leven van de 'Dertigers' lijkt banaal -té banaal zelfs. Of niet. Want is het leven van gewone mensen immers niet wat saai en voorspelbaar, ondanks sociale media, sportoases en duizend hobby's? En dan is 'Dertigers' een goeie spiegel.

Eenvoud troef

Eenvoudige verhaallijnen en dialogen, personages die niet altijd even geloofwaardig worden gespeeld, zinnen die wat stroef bekken: het kan allemaal in deze reeks. Net zoals bij 'De Buurtpolitie' is 'Dertigers' een veredelde vorm van amateurtoneel, weliswaar professioneel ingeblikt en met zorg gemonteerd. De tussenshots - sfeerbeelden van Antwerpen - zijn uitstekend. De muziek zorgt voor meerwaarde. De makers hebben duidelijk goed gekeken naar regisseur Tim Van Aelst, die deze truc eerder al toepaste in 'Wat Als?' en 'Benidorm Bastards'. De dialogen zijn steeds eenvoudig en herkenbaar. Ruzies worden beslecht op een beschaafde manier -het zijn enkel de bovenburen die met borden en stoelen gooien. In beeld wordt enkel de stem even verheven. Dat alles zorgt voor een bijzonder hapklare brok laatavondtelevisie.

Naast het alledaagse leven krijgen de dertigers ook elk wel wat zwaardere thema's te verwerken. De mama van Saartje heeft een burn-out, maar dat kan straks even goed jongdementie blijken. Nora is onverwachts zwanger. Van haar vriend Jeroen, of van Pieter, met wie ze één keer een scheve schaats heeft gereden? Pieter sukkelt met de platenzaak van zijn bijna vijftien jaar geleden overleden broer Robin. Tot overmaat zit hij middenin een vechtscheiding. Bart en Tinne zijn het schoolvoorbeeld van een routineuze relatie. Zij lijkt 40+, hij -25. Alleen het homokoppel blijft na twee weken onbesproken.

Goed gegokt

Het siert netmanager Olivier Goris en zijn team dat ze de gok hebben gewaagd om de wat afgeleefde 'Van Gils & Gasten' tijdelijk op verlof te sturen. Aan de Reyerslaan wist men niet of die gok goed of slecht zou uitdraaien. Ze hebben immers behoorlijk lang getwijfeld om de reeks in dat late primetimeslot te steken. Er werd zelfs overwogen om 'Dertigers' enkel online uit te zenden.

Door het succes van 'Dertigers', waarvan al meteen na week één een tweede reeks besteld werd, zullen Lieven Van Gils en zijn team straks een paar tandjes extra mogen bijsteken. De zo node gezochte jonge kijkers die nu zijn ingehaakt, mogen straks niet opnieuw weghollen. Lieven zal dus zichzelf moeten heruitvinden. Als dat lukt, heeft Eén met 'Dertigers' nu al dé ingreep van 2019 gerealiseerd.

Ook online succes

'Dertigers' is niet alleen een hit op tv. Ook online leeft de reeks hard. Gemiddeld kijken er 666.679 Vlamingen (ouder dan 4 jaar) naar 'Dertigers' op tv. De eindscore zal nog wat hoger liggen door het uitgesteld kijken. Via VRT NU werd een aflevering van de 24-delige reeks, die daar nu al volledig beschikbaar is, al 850.737 keer opgestart. En daarmee is 'Dertigers' voor Eén een succes, want een pak jongeren hebben de grootste zender van Vlaanderen nog eens herontdekt.

Ter vergelijking: het recentste seizoen van 'Van Gils & Gasten' scoorde live gemiddeld 356.000 kijkers. Via uitgesteld kijken groeide dat cijfer lichtjes tot 367.000. Grootste probleem voor Eén was het profiel van deze kijkers: vooral oudere Vlamingen stemden af op de talkshow.

'Dertigers', 22.05 uur op Eén.