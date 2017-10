Het venijn zat 'm weer in de staart in De Slimste Mens, met dank aan Ella Leyers

De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 10

Mark Coenegracht

22u47 55 Vier TV Een rustig voortkabbelende, entertainende tiende aflevering van ‘De Slimste Mens’. Met een professor die –zoals het altijd zou moeten- Slimste Mens voor één dag wordt. Al was dat niet zo evident voor de nochtans erg goed Nederlands sprekende voormalig Ecuadoraanse Magaly Rodriguez Garcia. Het venijn zat ‘m gelukkig weer helemaal in de staart.

Comedian Jens Dendoncker wist zich in de finale immers perfect wist te manoevreren om auteur Dalilla Hermans naar huis te spelen. Met een vraag over Ella Leyers leek alles in kannen en kruiken. Zeker omdat Jens voldoende had om zich met 3 van de 4 evidente antwoorden ‘dochter van Jan’, ‘actrice‘, ‘Professor T’ en ‘Tegen de Sterren Op’ te verzekeren van een vierde deelname. Maar Dendoncker kwam niet verder dan twee goede antwoorden, waarop Dalilla haar ultieme kans greep en met ‘Faisal’ perfect de naam van het lief van Ella gaf. Exit Dendoncker, de man die de voorbije dagen voor leut en amusement zorgde.

Professoren in een quiz laten meespelen is altijd interessant. Maar soms minder leuk. Zoals met prof. Magaly het geval was. Boeiende persoonlijkheid, knap curriculum, interessant leven, maar niet de meest geschikte quizzer. Al was het maar omdat er willens nillens toch nog een taalbarrière was. Opvallend was wel hoe de professor met lange, slanke benen in die nieuwe Slimste Mens-zetels zat, terwijl Dalilla haar jurk had thuisgelaten. Daartussen zat dan de volslanke Jens in wintertrui. Meest exotisch geklede jurylid was Pedro Elias in een naar verluidt zelfgekozen roze trui.

De mix van dat alles zorgde voor net geen 65 minuten –reclame niet meegerekend- tv-amusement dat niet echt dwingend was en net te weinig hoogtepunten had om lang herinnerd te worden.

De leukste quotes

Erik (tegen de prof): ‘Prachtige naam, Magaly Rodriguez Garcia. Ik ben soms zo jaloers op mensen met zo’n naam. Allez, Erik Van Looy, dat is toch niet… Enrico Rodriguez Garcia de la Vega , dat zou mooi zijn’.

Prof. Magaly: ‘Toen ik in 1994 in België aankwam, kende ik één woord. Dat was ‘ja’. Dat was gevaarlijk’.

Prof. Magaly: ‘Ik betwijfel of ik Slimste mens kan worden. Een heleboel dingen spelen in mijn nadeel. Ik ben hier niet opgevoed. De zenuwen. Ik ben sowieso ook fan van Dalilla’.

Jens: ‘De eerste woorden die de prof tegen mij zegde: Ik ben heel erg bang van jou. Echt waar!’

Jens: ‘Ik ben op mijn beurt ook heel erg bang van de professor. Ik heb gelezen dat ze haar aan de universiteit de Spaanse furie noemen. Weet je hoe ze mij noemden op school? Jens! Dat zegt genoeg hé’.

Prof. Magaly: ‘Toen ik aan de VUB zat, was ik halftijds betoogster. Tegen vanalles. Een paar keer een waterkanon gekregen. Wij waren nochtans braaf, maar de politie niet altijd’.

Pedro (tegen Erik): ‘Ik kan heel gemakkelijk zeggen ik zie u graag. Ik heb het veel moeilijker om te zeggen 'ik zie uw films graag'. Voor de rest niks dan liefde’.

Jens: ‘Ik heb waanzinnig veel gepikt. Ik had volledige A4-spiekbladen. Dat lag er zo vingerdik op dat ze dachten dat het een open boek was’.

Bart Cannaerts (over Kim Kardashian): ‘Te veel plastische chirurgie. Als die ooit sterft moet ze in een PMD-zak’.

Jens: ‘Ik heb nooit een lief gedumpt. Maar ik ben wel zelf behoorlijk veel gedumpt. Toen ik jong was, ja Erik’.

Dalilla: ‘Ik heb gedumpt en ben gedumpt. Alles’.

Pedro: ‘Mijn eerste lief heeft mij gedumpt met een smsje, maar ik had nog geen gsm. Die heeft dat dus naar mijn moeder gestuurd en mijn mama moest dat voorlezen’.

Dalilla (tijdens de fotoronde): ‘Ik weet niks, ik weet het echt, echt niet’.

Prof. Magaly (na de finale): ‘Nu ben ik wel heel erg blij. Ik was heel erg bang van de quiz. De eerste aflevering is de moeilijkste. Alles wat nu komt is bonus’.

Hilarische momenten

Pedro Elias begint een potje Spaans te praten tegen de professor. Over een ridicule quiz, een slechte presentator met slechte tanden en de man van het fiasco van The Loft.

Het juryduo Bart-Pedro slaat toe met een muzikaal intermezzo. Cannaerts breidt Spaanse titels aan elkaar, Pedro duwt wat valse noten door een panfluit.

Erik Van Looy vertelt dat hij tegen dieren praat. Onder andere tegen de eenden in het oark, waar hij brood gooit. ‘Wit brood’ roept hij dan blijkbaar. Waarop Jens zich even hond waant en de jury dieren naspeelt.

Kantelmomenten

De professor mag was voorsprong nemen in de comedy-ronde ‘3-6-9’, waarna iedereen weer kan scoren in de ‘Open Deur’-ronde.

Dalilla slaat toe in de ‘Puzzel’ door 60 seconden binnen te halen bij de puzzel van de professor.

In de fotoronde vergooit Jens veel tijd door nauwelijks organen te herkennen.

De professor speelt een gedegen filmpjesronde, Jens weet nauwelijks wat over Kris Peeters en de Antwerpse verkiezingen, waarna Dalilla een nul-score haalt op haar filmpje. Jens kan niet profiteren zodat de professor verrassend wint.

In de finale verliest Jens op knullige manier door te weinig te weten over Ella Leyers.

De eindscore (voor het finalespel)

Magaly Rodriguez Garcia 336 sec.

Dalilla Hermans 287 sec.

Jens Dendoncker 265 sec.

De stand

1. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

2. Dalilla Hermans 5 deelnames 3 overwinningen

3. Thijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

4. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

5. Jens Dendoncker 3 deelnames

6. Bartel Van Riet 2 deelnames

7. Magaly Rodriguez Garcia 1 deelname 1 overwinning

8. Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname

Sean Dhondt 1 deelname

Xavier Malisse 1 deelname

Stijn Vandevoorde 1 deelname

Nieuwkomer

acteur Bill Barberis