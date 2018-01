Het tweede seizoen van Salamander komt eraan, trailer belooft bloedstollende spanning MVO

09u42 3

Eén pakt uit met het tweede seizoen van Salamander, een spannende thriller. In dit nieuwe seizoen trekt de moord op een politieke balling uit de Afrikaanse staat Kitangi de aandacht van hoofdinspecteur Paul Gerardi. Hij ontdekt een samenzwering rond het bezit van diamantmijnen en is er als enige van overtuigd dat de ontbonden groep Salamander daarbij betrokken is. Maar door het onderzoek komen zijn leven en dat van zijn dochter op het spel te staan. Filip Peeters speelt opnieuw de rol van hoofdinspecteur Gerardi. Daarnaast keren ook Leah Thys, Wim Opbrouck, Koen Van Impe en Tine Reymer terug, en is er een glansrol voor Violet Braeckman, die in het eerste seizoen debuteerde als Gerardi's dochter. Het eerste seizoen van deze thrillerreeks kon op heel wat waardering rekenen, zowel in Vlaanderen als daarbuiten: Salamander won heel wat internationale prijzen en was als eerste Vlaamse reeks te zien op BBC en Netflix.

MVO Het tweede seizoen van Salamander is op komst.