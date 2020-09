Het tweede seizoen van ‘Big Little Lies’: nu worden de leugens pas écht heel groot Redactie

02 september 2020

06u34 0

Spoiler alert: wil je (nog) niet weten hoe de reeks afloopt, lees dan niet verder!

TV Canvas brengt vanaf vanavond elke woensdag het vervolg van ‘Big Little Lies’, de succesvolle HBO-serie over een groepje welstellende vrouwen en hun familie in het mondaine Californische kuststadje Monterey. In de eerste reeks zagen we hoe achter de façade van hun luxeleventje spanningen en frustraties schuilgingen die uiteindelijk tot een moord leidden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De sterrencast van de alom geprezen en veelvuldig bekroonde serie (met o.a. Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Laura Dern) wordt in het tweede seizoen aangevuld met onder meer Meryl Streep. Zij speelt de moeder van Perry (Alexander Skarsgård) en komt met veel verve de ware toedracht onderzoeken van de dood van haar zoon.

De eerste reeks van ‘Big Little Lies’ was gebaseerd op de gelijknamige roman van de Australische Liane Moriarty. Ze won onder meer acht Emmy Awards en vier Golden Globes, en werd door velen beschouwd als een van de beste series van 2017. Veel lof en waardering was er voor de sterke acteursprestaties, het scenario, de regie en de cinematografie. Het tweede seizoen gaat door op dat elan.

Op Canvas, om 22.15 uur. Telkens twee afleveringen en meteen ook integraal op canvas.be