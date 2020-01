Het tweede seizoen is nog niet begonnen, maar ‘#LikeMe’ is nu al hernieuwd voor een derde MVO

Bron: Showbizzsite 0 TV Fans van de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’ kunnen hun hartje ophalen: ook al is het tweede seizoen van de reeks nog niet op tv, is ze wél alvast hernieuwd voor seizoen 3.

Het tweede seizoen van de populaire show gaat deze zondag van start op Ketnet. ‘#LikeMe’ is een jongerenprogramma over een groep vrienden op de middelbare school. Ze beleven vele avonturen, en zingen daar ook over. Het gaat telkens om bekende Vlaamse klassiekers, die in een nieuw jasje zijn gestoken. Zo wil men jongeren opnieuw warm maken voor Vlaamse muziek.

Het is niet de eerste keer dat VRT al een derde seizoen bestelt nog voor het tweede is uitgezonden. Ook ‘Dertigers’, de geliefde reeks voor een wat ouder publiek, kreeg diezelfde eer.