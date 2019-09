Het tv-rapport van de zenders: Status quo, maar niet als er voetbal is MC

27 september 2019

00u00 0 TV Het septemberoffensief van de Vlaamse zenders eindigt na de eerste maand op een nagenoeg perfecte status quo. VTM blijft afgetekend de grootste zender (25,2%) bij de commercieel belangrijke kijkers tussen 18 en 54 jaar. Eén blijft dan weer bij het brede publiek - kijkers van 4 jaar en ouder - de grootste zender (30,4%). VIER behoudt zijn rol van underdog en uitdager, maar ziet dat niet vertaald in meer kijkers of een hoger marktaandeel.

De drang om kennis te maken met het televisienajaar was erg hoog, want vooral in de week van 2 september werd er erg veel gekeken. Eén kon na die eerste week geen enkel topcijfer meer verbeteren. Merkwaardig is ook de aanwezigheid van Koning Voetbal in nagenoeg alle toplijstjes: 'must see'-tv is dus meer dan ooit belangrijk. Jammer voor Eén, dat het in september zonder voetbal moest doen.

Bekijk hieronder de cijfers van 1 tot 23 september: kijkers 4 jaar en ouder, live en uitgesteld kijken tot zeven dagen na uitzending.