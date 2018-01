Het stopt maar niet: ook Faroud wordt uit 'Familie' geschreven MVO

11u27 0 vtm Ook Begir Memeti verlaat 'Familie'. TV Binnenkort komt er een einde aan het verhaal van Faroud Kir, die in 'Familie' gespeeld wordt door acteur Begir Memeti.

Begir deed in 2014 zijn intrede in de reeks, maar nu staat hij op het punt op te stappen. Het afscheid van Faroud is een gevolg van het verdwijnen van Catherine Kools als Leen Van den Bossche. Gezien zij vertrekt, was het voor de scenaristen snel duidelijk dat ze ook met Faroud niet veel meer kanten op konden. Ook de kleine Arthur is geschrapt uit het verhaal. Alle genoemde personages verdwijnen op vrijdag 12 januari uit de reeks.

Het nieuws over zijn vertrek komt kort na de vorige 'Familie'-exit. Vorige maand werd David Michiels, die de rol van Wim speelde, al uit de reeks geschreven.