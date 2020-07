Het stemmetje in het hoofd van Trump en een flater in de fitness: Julie Van den Steen kiest favoriete fragmenten uit ‘Beste Kijkers’ BDB

07 juli 2020

22u00

Bron: VTM 0

Gewichtheffen in de fitness: het kan al eens fout gaan. Dat toont Julie Van den Steen wanneer ze haar favoriete fragmenten uit de voorbije seizoenen van ‘Beste Kijkers’ kiest. Komen ook aan bod: het stemmetje in het hoofd van Trump en een grappig interview met de dochter van Regi. ‘Allerbeste Kijkers’ is van maandag tot donderdag om 21 uur te zien bij VTM en VTM GO.