Het spel van 'De Mol' niet meespelen? Dat bekoop je met een exit

08 maart 2020

21u20 0 TV ‘De Mol 2020’ is in Griekenland met een Griekse tragedie begonnen. Mol-kandidaat en Antwerpse horeca-uitbater Gilles ging niet in op het aanbod van ‘De Mol’ om een vrijstelling te kopen ten koste van de groepspot. Héél sportief, maar wel een beslissing die hem meteen fataal werd. Hij kreeg aan het einde van de eerste aflevering de gevreesde en fatale rode duim te zien en moest in tranen het spel verlaten.

Vorig jaar begon ‘De Mol’ zonder mol, dit jaar sloeg de saboteur een maand voor de start van de opnames in Griekenland al toe. De Mol zocht en vond in advocaat Bart een perfecte bondgenoot. Bart, in het echte leven een absolute top-zakenman, hoofd van een advocatenbureau en bestuurslid van Charleroi Airport, kocht een vrijstelling voor 10.200 euro van de groepspot en maakte zo het leven van de Mol gemakkelijk. Wat er ook gebeurde bij de eerste opdrachten, waar in totaal 9.000 euro viel te verdienen, het eindresultaat aan het einde van de eerste aflevering zou sowieso negatief zijn.

Met de exit van de gedreven, sportieve en interessante Gilles, ging ‘De Mol 2020’ ook a-typisch van start. De voorbije jaren sneuvelden steevast eerst de dames door de fratsen van ‘De Mol’. Niet zo dit keer. De exit van de Antwerpse horeca-uitbater kwam als een verrassing binnen. Al voelde Gilles het tijdens de eliminatie zelf wel. ‘Ik heb het zitten’, mompelde hij, nadat hij werd gesommeerd door zijn voornaamgenoot. Die ging alfabetisch het lijstje af. Alina, Bruno, Christian en Dorien kregen een groene duim te zien. Toen Els werd overgeslagen en Gilles aan de beurt was, wist hij hoe laat het was.

De eerste aflevering van ‘De Mol 2020’ voldeed klassiek aan de hoog gespannen verwachtingen. Een resem mooie en idyllische beelden, opdrachten die even traditioneel bijzonder complex in elkaar zijn gestoken en het gevoel dat je voortdurend op de eerste rij mee kon beleven wat die mollenbende beleefd heeft in Griekenland.

Dit viel ons toch op bij de tien kandidaten

Alina (20), studente logopedie

Pienter spelertje met een ferm karakter. Maakt geen geheim van haar bewogen jonge leventje, waarbij ze willens nillens zestien jaar clandestien in ons land woonde. Had toch ook 5.400 euro over om mee te kunnen mollen. Laat zich bij de tweede proef wel niet kennen en wil en zal de klok luiden. Had hier kunnen mollen.

Bart (43), advocaat

Zonder twijfel de strafste deelnemer dit jaar. Zou een logische keuze zijn van de makers om hem te laten mollen. Is in het dagelijkse leven zeer succesvol. De geldpot kan hem dan ook écht niks maken. Heeft het spel duidelijk geanalyseerd. Als hij niet de Mol is, zou hij wel eens lang mee kunnen lopen. Kwam wél snel en zeer nadrukkelijk in beeld tijdens deze eerste aflevering, want vaak een slecht teken is. Maakte zich meteen verdacht door voor een pak geld een vrijstelling te kopen, maar plooide zich nadien dubbel om de tweede proef te laten slagen.

Bruno (50), technisch directeur

Hou deze technisch directeur in de bouw maar in de gaten. Kwam nauwelijks of niet in beeld, heeft een low profile. En was bereid om 7.500 euro uit de groepspot te halen voor een vrijstelling. Overleeft bovendien de waterproef niet en knoeit erg hard als hij door Bart met de kano naar het eiland moet gebracht worden.

Christian (26), consultant

Als een priester de Mol kan zijn –wat de inmiddels uitgetreden Pieter enkele jaren geleden met verve deed-, dan moet ook een kandidaat met dwerggroei foutloos en succesvol kunnen mollen. Kreeg hij door de makers en door de groep wat hulp zodat hij niet op de Aquaspeed Extreem moest kruipen? Een opdracht die hij allicht niet zou aankunnen? Koos de groep eieren voor zijn geld? Of speelde de Mol het spel perfect?

Dorien (27), sauna-uitbaatster

Is fysiek duidelijk niet de sterkste kandidate. Moest ondersteund worden bij de snelle wandeling tijdens de eerste proef. Beetje raar voor een 27-jarige zelfstandige. Koos er voor om samen met Christian rustig de parasailing te doen.

Els (51), lerares

Viel amper op tijdens de eerste aflevering. Bood wél 5.100 euro voor een vrijstelling. Raar voor een vrouw die in het gewone leven vooral heel erg sociaal bewogen is. En nu de groepspot zonder scrupules wilde plunderen. Overleeft de waterproef niet, maar Bart haalt haar met de kano terug en verdient zo alweer 400 euro.

Gilles (29), horeca-uitbater

Het eerste slachtoffer van de Mol. Wilde voluit gaan voor het spel. Deed dat wellicht té fel, waardoor hij de essentie van dat spel, een Mol tussen de medekandidaten ontdekken, verloor. Jammerlijk verlies voor de groep en voor het spel.

Jolien (25), bankbediende

Jong en dartel veulen dat ook amper opviel. Vond een mogelijke vrijstelling maar 400 euro waard.

Laure (46), management assistent

Door andere kandidaten omschreven als één van de slimste en snuggerste kandidaten. Glibberde moeiteloos langs alle uitdagingen en viel amper op.

Salim (28), shopmanager bioscoop

Bleef opvallend afwezig tijdens de proeven. Deed wel mee, maar niet fanatiek. Geeftv zich wel deels bloot aan de andere kandidaten. Hij denkt dat de mol een man is.

Gesneuveld: Bruno (54) uit Deurne

De hele terugreis spookte het door mijn hoofd: waar is het misgelopen?’

Bruno, de bijzonder sportieve kandidaat die geen euro over had om een vrijstelling te ritselen, onderging de bijzonder twijfelachtige eer om als eerste het VIER-spel ‘De Mol’ te moeten verlaten. Wij stelden deze alles omvattende vragen.

Wat heeft u genekt?

‘Ik heb met te veel gefocust op één persoon en absoluut niet gespreid. Als je dan niet helemaal juist zit is dat fataal zo is gebleken.

Hoe vervelend is het om als eerste ‘De Mol’ te moeten verlaten?

‘Of dat nu als eerste of als vijfde of als laatste is, maakt niks uit. Het is lastig en vervelend. Vooral omdat je aan niemand kan en mag vertellen wat er gebeurd is. Je kan je avontuur met niemand delen, je kan je frustraties aan niemand kwijt. Dat is rot. Ik ben met een wrang gevoel weer naar huis vertrokken’.

Je kon je tranen niet tegenhouden. Wat doet zo’n exit met een man?

‘Ik was inderdaad erg emotioneel. Ik wilde liefst van alles iemand die ik eens goed kon vastpakken, met wie ik een babbeltje had kunnen doen. De hele terugreis van Griekenland naar Antwerpen, een behoorlijk lange trip, heeft de vraag waar het fout is kunnen lopen, door mijn hoofd gespookt. Ik heb in het vliegtuig best wel een paar keer een moeilijk emotioneel moment gekend’.

Waar is het tijdens die eerste dagen van De Mol misgelopen?

‘Geen idee. Ik was met weinig verwachtingen vertrokken. Ik wilde ter plekke kijken hoe het avontuur zich zou ontwikkelen. Die aanpak leek me best in orde. Alleen heb ik de focus blijkbaar fout gelegd’.

Wat heb je overschat?

‘Echt niet veel. Behalve dan de emoties. Nooit gedacht dat de teleurstelling van de exit zo hard en zo lang zou nazinderen. De Mol is duidelijk veel meer dan een spel. Het brengt echt wel wat te weeg’.

Wat was het mooiste moment?

‘Ik ben er niet lang geweest, maar toen we op de rotsen stonden en de kappen afgingen, ging er wel wat door me heen. Het besef en het gevoel dat De Mol nu echt was begonnen’.

Waarom heb je deelgenomen?

‘Het Avontuur. Met hoofdletters. Wie zou dat niet willen beleven?’

Wie gaat ‘De Mol’ winnen?

‘Wie dat De Mol gaat winnen weet ik niet. Wie niet zal winnen weet ik wel. Hij staat voor je. En wie ik dacht is het sowieso ook niet. Eerlijk, in die korte periode dat ik er was heb ik niet kunnen ontdekken wie de strafste spelers waren en wie molde’.

Toch maar de vraag: wie is ‘De Mol’?

‘Geen idee. Ik ga elke zondag trouw kijken. Vraag het me over een paar weken nog eens. Al heb ik nu wel twee mogelijke kandidaten’.

In de pot:

Voor de groep: 9.000 euro

Verloren: 10.200 euro

Totaal: -1.200 euro