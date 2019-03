Het slachtoffer in ‘Studio Tarara’ is eindelijk bekend MC

26 maart 2019

21u35 0 TV Veel opgeloste vragen na afloop van de achtste en meteen laatste aflevering van de uitstekende tv-reeks ‘Studio Tarara’. Op de parking, voor de studio waar het sketchenprogramma werd ingeblikt, lag wel degelijk het lichaam van Jean Van Hoof. Hij was de man die meerdere vrouwelijke personages uit de reeks seksueel misbruikte.

De aansteker met de initialen T.W., die aflevering na aflevering in beeld kwam, was een geschenk van Van Hoof aan publieksopwarmer en goeie vriend Patrick ‘Trikke’ Willems. Een aansteker die Patrick Willems niet wil houden en zo terug in de jas van Jean Van Hoof belandt.

Nadat de Levenslijnspecial met Jean Van Hoof als peter is afgerond, maakt Sandra Verbeeck duidelijk dat alle acteurs alle smeerlapperij die Van Hoof heeft uitgehaald aan de pers gaan vertellen. De comedian ziet geen andere weg meer dan het dak op te kruipen. Daar tracht Trikke hem nog tegen te houden, maar Rik Bolsens mengt zich in de worsteling en trekt de publieksopwarmer weg van Jean Van Hoof, die neerstort.

Aanvankelijk wordt Patrick Willems verdacht dat hij Van Hoof van het dak heeft geduwd. Hij wordt echter vrijgelaten en de zaak wordt geklasseerd als zelfmoord. Tot agent Pascal, die na acht afleveringen eindelijk tekst krijgt, de puzzelstukken van alle videogesprekken samen legt en de ultieme, en niet beantwoorde vraag stelt: “Waar was Rik Bolsens?”