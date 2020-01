Het rommelt bij ‘The Great British Bake Off’: presentatrice is ‘wanhopig’ en neemt ontslag TDS

17 januari 2020

14u39

Bron: AD/Metro UK 0 TV ‘ The Great British Bake Off’ raakt één van de vaste gezichten kwijt. Presentatrice Sandi Toksvig heeft bekendgemaakt het bekende bakprogramma te verlaten. Volgens medewerkers van het programma komt haar afscheid niet als een verrassing aan: Toksvig zou al maanden ‘wanhopig’ geweest zijn om te kunnen opstappen.

Toksvig presenteerde het programma sinds het achtste seizoen samen met Noel Fielding. Daarvoor waren Sue Perkins en Mel Giedroy de presentatoren, maar zij stapten op toen de show van de BBC naar Channel 4 verhuisde. Jurylid Paul Hollywood bleef toen wel aan, in zijn team werd Mary Berry vervangen door Prue Leith.

“Als mensen hun job opzeggen, is dat vaak om meer tijd met hun familie door te brengen”, aldus Toksvig in een verklaring donderdag. “Ik verlaat ‘The Great British Bake Off’ juist om meer tijd door te brengen met ander werk.” Toksvig gaat verder in haar statement: “Zoals aan mijn heupen te zien is, is ‘Bake Off’ een groot deel van mijn leven geweest. Mijn tijd met Prue, Paul en Noel was een van de leukste in mijn leven. Deze vriendschappen zullen blijven bestaan buiten de televisie om. ‘Bake Off’ is een geweldig programma dat al heeft bewezen dat het een wisseling van presentatoren aankan. De reden daarvoor is natuurlijk dat de echte sterren van de show de bakkers zijn. Ik wens iedereen het allerbeste.’’

Wrevel

Volgens medewerkers op de set zou Toksvig al veel langer de handdoek in de ring hebben willen gooien. Door wrevel achter de schermen zou de presentatrice zich de afgelopen maanden steevast verstopt hebben in haar kleedkamer toen de camera’s niet draaiden. “Ze wilde gewoon niet meer meedoen”, klinkt het. “De sfeer op de set was levendig en vrolijk, maar naarmate de tijd verstreek leek Sandi er steeds minder van te genieten en wilde ze er gewoon niet meer bij betrokken worden.”

“Ze bracht het grootste deel van haar tijd door met het verstoppen in haar kleedkamer. Ze maakte er juwelen of was aan het breien, en heel wat ze aan het mopperen over alles. Ze wilde gewoon zo snel mogelijk weg en eigenlijk is het verbazend dat het nog zo lang geduurd heeft.”