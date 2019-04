Het Rode Kruis zocht het uit: Daenerys pleegt meer misdaden tegen de mensheid dan Cersei in ‘Game Of Thrones’ MVO

17 april 2019

Uiteraard gaat het hier om fictie, maar het Australische Rode Kruis zocht toch uit welke 'Game Of Thrones'-personages het vaakst nalieten om de rechten van de mens te respecteren. Het resultaat is eerder verrassend. Terwijl de populaire Daenerys Targaryen op de tweede plaats staat als overtreder, bungelt de gehate Cersei onderaan met amper 2 overtredingen.

In totaal konden de experten van het Rode Kruis 103 overtredingen tegenover de rechten van de mens terugvinden in de serie. De grootste schuldige was - niet verwonderlijk - Ramsay Bolton, een corrupte leider die zich vaak schuldig maakte aan marteling en verkrachting.

De tweede plaats is echter wel opvallend, want die gaat naar Daenerys Targaryen, de drakenkoningin en grote publieksfavoriet binnen het programma. Hoewel zij een reputatie heeft als rechtvaardige leider maakte zij zich maar liefst vijftien keer schuldig aan het schenden van de mensenrechten - er vanuitgaande dat die bestaan in haar fictieve wereld, natuurlijk.

Daarmee is Daenerys een veel grotere crimineel dan zeg maar Cersei Lannister, die de reputatie heeft om wreed en sadistisch te zijn. Hoewel zij ook drie overtredingen op haar naam heeft staan, zijn dat er veel minder.

Jon Snow, het belangrijkste hoofdpersonage van de serie, schond de mensenrechten volgens het Rode Kruis ook maar liefst zes keer. Dat door het gebruik van kindsoldaten en marteling. Dat zijn evenveel overtredingen als zijn aartsvijand, de Night King, leider van een zombieleger. Gelukkig vertoont hij volgens de experts wél meer tekenen van benevolent leiderschap: hij beschermt zijn volk en zelfs zijn gevangenen.

Kortom, we mogen blij zijn dat we onze favoriete personages uit ‘Game Of Thrones’ nooit hoeven te ontmoeten.