Het regent kritiek op nieuwe Netflix-reeks ‘Emily In Paris’: “Dit is ronduit beledigend” MVO

09 oktober 2020

16u23 0 TV De nieuwe Netflix-serie ‘Emily In Paris’ valt niet bij iedereen in de smaak. Zéker niet bij de Fransen. “Deze reeks heeft letterlijk élk cliché over ons land in beeld gebracht alsof het harde waarheid was”, klinkt het nors.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Dat Amerikanen de onverklaarbare neiging hebben om Europese landen nogal sprookjesachtig voor te stellen in films, wisten we al. Maar ‘Emily In Paris’ gaat nog een stapje verder, zo beweren kijkers op sociale media. “Baretten, stokbroden, kraampjes met rozen, croissants, de onbeleefde obers, kleine bakkerijen op elke hoek van de straat...”, somt iemand op. “Letterlijk niémand draagt die gekke hoedjes. Dat Emily trouwens op wonderbaarlijke wijze een kamer kon strikken met een prachtig uitzicht op een parkje, suggereert dat ze stinkend rijk is. Terwijl men in de serie verklaart dat ze net met een laag budget naar de stad is getrokken.”

Gemeen

Maar het zijn de misvormde karaktereigenschappen van de ‘lokale bevolking’ in de show, die de Fransen echt dwarszitten. “Dat we overal afgebeeld worden met een stokbrood onder onze arm, daar kunnen we mee leven. Maar ‘Emily In Paris’ laat uitschijnen dat alle Parijzenaars gemene, luie snobs met Birkin-tassen zijn die steevast uren te laat op hun werk komen en een sigaret opsteken zodra ze uit de fitness stappen. Oh ja, en de rest van hun tijd brengen ze door met het bedriegen van hun vrouw.”

Romantici

Klopt, zowat elk mannelijk personage dat hoofdpersonage Emily in Parijs ontmoet, doet één of andere poging om haar te versieren. “We worden afgebeeld als onverbeterlijke flirters die zich niets aantrekken van trouw. De Parijzenaars worden ook té familiair voorgesteld. Emily krijgt twee kussen van haar baas wanneer ze arriveert voor haar eerste werkdag. Dat zou in het echte leven nooit gebeuren. De standaard kusjes zijn gereserveerd voor goede vrienden, familie, en misschien ook voor collega’s die je héél goed kent. Op een bepaald moment kust iemand haar zelfs op de hand. Wie doet dat nog? We leven niet meer in de Middeleeuwen.”

“Kortom, er is veel om beledigd over te zijn. Inwoners van de hoofdstad zullen hun dagelijks leven niet herkennen in deze parodie”, schrijft de Franse krant Première. “Franse kijkers zullen fans moeten zijn van sciencefiction om van deze show te genieten. Tenzij ze geloven dat alle Parijzenaars perfect Engels kunnen spreken wanneer ze dat willen, elke nacht wakker blijven om seks te hebben en enkel naar het werk moeten gaan wanneer ze daar zin in hebben, natuurlijk..."

LEES OOK:

Nog een serie sneuvelt door corona: ‘GLOW’ krijgt geen vierde seizoen

Millie Bobby Brown (16) uit ‘Stranger Things’ stopte bijna met acteren na afwijzing voor ‘Game of Thrones’