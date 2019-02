Het opmerkelijke verhaal van de 84-jarige Amanda: "14 operaties voor borstkanker, maar ik bleef fotomodel" MC

00u00 0 TV Na Dallas, Mexico en IJsland reist het gezelschap uit 'De wereld rond met 80-jarigen' vanavond in businessclass naar het bloedhete Dubai. Daar rijden ze in limousines en vertoeven ze in chique suites. Een luxeleven dat de 84-jarige Amanda, nochtans een gewezen model, nooit gekend heeft.

Amanda mag in het magische woestijndecor nog één keer voor de lens van een professionele fotograaf poseren. En die fotoshoot is voor haar een hoogtepunt in haar intense, maar ook zware leven.

"Ik ben geboren op 3 november 1934. Mijn vader was chauffeur voor superrijke mensen die in een kasteel woonden. Mijn moeder was huisvrouw. Ze hebben mij nooit gevraagd wat ik wilde worden. Ik moest zoals iedereen naar de vakschool. Snit en naad. Nadien ben ik bij een kleermaker gaan werken en leerde ik mijn man kennen", vertelt ze. "Op het einde van de jaren 60 ben ik dan bij toeval mannequin geworden. Omdat ik een schoon figuurtje had, zei men. Ik ben zelfs Miss Mariaburg geweest. (lacht) Uiteindelijk was ik meer dan 25 jaar model."

Toch was het leven Amanda niet altijd goedgezind. "Zoals zoveel vrouwen heb ik borstkanker gehad. Ik was toen maar 44 jaar. Die eerste operatie was erg zwaar. Ik heb toen veel miserie gehad. Uiteindelijk ben ik veertien keer geopereerd. Maar ik mocht wel altijd terugkomen als model."

"Toen mijn miserie eindelijk achter de rug was, is mijn man ziek geworden. Door een zware val begon hij te dementeren. Verschrikkelijk: zo'n verstandige man die volledig aftakelde. Hij is in 2017 gestorven. Sindsdien probeer ik mijn leven weer op de rails te krijgen. Ik tracht gelukkig te zijn, maar het is met vallen en opstaan. Wij waren bijna 57 jaar gehuwd. Dat zet je niet zomaar aan de kant."

'De wereld rond met 80-jarigen’, 20.35 uur op VTM