Het oorspronkelijke script van ‘Game of Thrones’ zag er helemaal anders uit KD

12 februari 2019

21u00

Bron: Huffington Post 0 TV De eerste ‘Game of Thrones’-aflevering zou er aanvankelijk volledig anders uitgezien hebben, dat schrijft Huffington Post. De krant kon de originele versie van het script inkijken.

George R. R. Martin, de schrijver van de boekenreeks waarop ‘Game of Thrones’ gebaseerd is, verzamelt al zijn werk in een bibliotheek in Texas. Hoewel dat weetje bekend is, ging geen enkele media-organisatie ooit een kijkje nemen in de bibliotheek. Huffington Post deed dat nu wel en ontdekte er het oorspronkelijke script van de eerste aflevering. De kladversie werd echter nooit gebruikt, want de schrijver voerde nog heel wat wijzigingen door. De meeste wijzigingen zijn kleine details, zoals wie een bepaalde zin uitspreekt. Andere stukken uit het script werden volledig geschrapt. Meestal gebeurde dat om verwarring te voorkomen. De serie telt immers heel wat personages dus leek het de scenarioschrijvers logisch om nietszeggende plotwendingen en dialogen naar de vuilbak te verwijzen.

Enkele personages kregen wel een verschillend karakter, wat de reeks wel stevig beïnvloedde. Zo was Jon Snow in de eerste aflevering nog een zatlap en was de strenge Catelyn Stark helemaal niet zo beschermend naar haar kinderen toe. Het meeste gehate personage Joffrey werd dan weer wat braver gemaakt. Zijn moeder Cersei had in alle versies van het script een incestueuze relatie met haar tweelingbroer, maar in de oorspronkelijke versie was dat tegen haar zin. De scène zag er veel gewelddadiger uit en leek in alle opzichten op een verkrachting. In de serie is dat niet het geval. Daenerys wordt in het eerste seizoen van de reeks wel verkracht, iets wat dan weer niet in het oorspronkelijke script stond.