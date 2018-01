Het nijpende probleem van de grotere brievenbussen: "Soms steken ze te veel in mijn gleuf" DBJ

24 januari 2018

Omdat we de laatste jaren massaal online shoppen en een vijfde van de bestelde pakjes niet in de brievenbus past, stelt het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie een verplicht formaat voor van onze brievenbussen. Een gevoelig thema voor de Belg. Luc Haekens legt zijn oor te luisteren bij de bevolking in het satirische actuaprogramma 'De Ideale Wereld'.