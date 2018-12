Het monopolie is voorbij: waarom ‘Mowgli: Legend of the Jungle’ zo belangrijk is voor Netflix Freek Evers

07 december 2018

18u53

Bron: De Morgen 0 TV Netflix moet groeien om te overleven. Nu de ene na de andere ‘Netflix killer’ zich aandient, moet het platform nog een versnelling hoger schakelen. Eigen films zoals het gloednieuwe Mowgli: Legend of the Jungle zijn belangrijker dan ooit.

Hebt u het gevoel dat u nog maar net een moderne variant van de Disney-klassieker The Jungle Book zag? Dat kan. Twee jaar geleden overtrof Disney alle verwachtingen met een zingende Baloo en een gigantische King Louie in de gelijknamige live-actionversie.

Wie hem niet in de bioscoop zag, kon de film in België daarna op Netflix bekijken. Maar sinds augustus van dit jaar is hij verwijderd uit het aanbod. Wat op zich niet gek is: de meeste films of series hebben maar een beperkte houdbaarheidsdatum op het platform. Tenzij ze door Netflix zelf werden geproduceerd.



Dat de Disney-versie van het verhaal van Rudyard Kipling in hetzelfde jaar op Netflix plaatsmaakt voor de meer duistere Netflix-versie Mowgli: Legend of the Jungle is dus toeval. Maar het is ook symbolisch voor een nieuw tijdperk dat aanbreekt.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN