Het laatste seizoen van ‘Lucifer’ zal 10 afleveringen tellen KD

17 juni 2019

20u05

Bron: ANP 2 TV Hoewel nog niet bekend is wanneer het vijfde seizoen van de hitserie ‘Lucifer’ van start gaat op Netflix, weten nu wel hoe lang de laatste serie zal duren. De producer van de reeks verklapte dat er nog 10 afleveringen zijn.

Een fan op Twitter vroeg producer Ildy Modrovich of ze kon zeggen hoe veel afleveringen het vijfde seizoen van Lucifer zou hebben. "Het zijn er tien... En elke minuut telt!", was het antwoord. De vorige seizoenen telden respectievelijk 13, 18, 26 en 10 afleveringen.

De duivel Lucifer (een rol van Tom Ellis, nvdr.) is zijn saaie leven als Heer van de onderwereld zat en besluit 'op vakantie' te gaan naar aarde. Hij strijkt neer in Los Angeles en opent een nachtclub, Lux. In L.A. raakt hij bevriend met politierechercheur Chloe Decker (vertolkt door Lauren German, nvdr.), die maar niet wil geloven dat hij daadwerkelijk de duivel in menselijke vorm is. Lucifer helpt haar vervolgens bij het oplossen van diverse moordzaken.

It’s 10... And we’re going to make every minute count!!❤️😈💥💥 #Lucifer #LuciferSeason5 https://t.co/tB8q7qgmtu Ildy Modrovich(@ Ildymojo) link