Het laatste feestje op ‘Temptation’ loopt helemaal uit de hand (in het mannenresort toch) TK

14 mei 2020

09u56 1

Het huidige seizoen van ‘Temptation Island’ loopt zo stilaan op zijn eind. Vrijdagavond zijn we toe aan het laatste feestje op het eiland, en dat loopt in het mannenresort een beetje uit de hand. Vooral Arda, die zijn vriendin al bedroog met verleidster Eline, laat zich helemaal gaan. Tja, het spel is toch al om zeep in zijn geval...