Het koppel dat 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' maakte: "Ik wilde eigenlijk niet met mijn lief samenwerken" Marc Coenegracht TK

07u35

Bron: HLN 0 VTM Sofie Peeters en Tim Van Aelst TV Vanavond start VTM met een gloednieuw comedyprogramma. In 'Hoe zal ik het zeggen?' van Sofie Peeters en Tim Van Aelst - partners bij productiehuis Shelter én in het echt - worden aangename en minder aangename boodschappen op een originele manier overgebracht aan bekende en onbekende Vlamingen.

Nieuw en voor het eerst in tijden: comedy op maandagavond op VTM. En voor het eerst stond Tim Van Aelst, bedenker van onder meer 'Wat Als? en 'Benidorm Bastards', niet van start tot finish in de vuurlijn. Die eer was weggelegd voor Sofie Peeters, producer bij Shelter en inmiddels ook de vriendin van Van Aelst. Het resultaat is 450 minuten televisie, goed voor 10 afleveringen en 70 boodschappen.



"Natuurlijk heb ik vragen gesteld bij het feit dat Sofie en ik een relatie hebben én samenwerken", geeft Van Aelst toe. "Toen we pas samen waren, vond ik dat we niet langer samen konden werken. We hebben het dan toch een kans gegeven. En dat werkt tot op vandaag fantastisch. We kunnen heel goed bepalen wanneer het werk moet stoppen. Vooral Sofie dan (lacht). Iets loslaten is een hel voor mij. Maar het begint stilaan te lukken."



Tom Waes als slager

"Eigenlijk wilden we van 'Wat Als?' al een candidcamerashow maken", zo blikt Tim terug op het ontstaan van zijn nieuwste programma. "Met vragen als 'Wat als Tom Waes slager was geworden?' wilden we mensen beetnemen. Tijdens het brainstormen viel het idee om boodschappen elke keer op een heel originele manier over te brengen. En plots ging een hele wereld open. Sofie kwam dan met de titel 'Hoe zal ik het zeggen?' en voilà, een nieuw programma lag op tafel."



Oh, ja, blijf zeker tot het eind kijken: nooit eerder zagen we zo'n leuke aftiteling. "Aan tafel tijdens de lunch bedacht", licht Tim toe. "Ik was een litanie aan het afsteken over hoe sponsors aan het einde van een uitzending slecht behandeld worden in een dorre opsomming. Terwijl we zonder hun hulp ons ding veel moeilijker kunnen doen. Wij hebben die sponsoring nódig, anders moet iedereen voor de VRT gaan werken. En toen kwamen we met deze vondst. Die gaat elke week in een variant terugkomen."