Het klikt meteen tussen eerste koppel in 'Blind Getrouwd': "Het was heel mooi, al was dat trouwen van moetens" Celien Moors

28 januari 2019

06u00 1 TV Ja, ik wil! Laat de harten sneller slaan, want vanavond vliegt 'Blind Getrouwd' er weer in. Naar aanloop van de aftrap van het vierde seizoen onthullen we alvast één koppel dat volgens de wetenschap perfect bij elkaar past: Stijn (30) en Joke (31). Trouwen was voor beiden nooit eerder een optie, tot vanavond.

Had Stijn even geluk toen hij in het stadhuis voor de schepen stond te ijsberen en zijn bruid Joke binnenwandelde. "Ja, Joke is ros", zegt hij. "Daar hoopte ik stiekem op, want ik val echt op ros (lacht)." Het is maar één van de wensen waar de experten van de vierde reeks van 'Blind Getrouwd' rekening mee hielden, en na wekenlang aftellen mogen we vanavond alvast kennismaken met drie van de vijf koppels, onder wie Stijn en Joke. “Belangrijker: de klik was er meteen", zegt Stijn. "Zo niet, is het veel moeilijker om je open te stellen en nog iets probéren te voelen. Gelukkig praatten we voluit vanaf de eerste seconde dat we met z'n tweeën waren."

Mike en Marjolein

Zowel Stijn als Joke was al even single. Joke, lerares in een secundaire school in Gent, heeft al een relatie van 10 jaar achter de rug. "Na een tijdje was die relatie gewoon op. We zijn nog goede vrienden en ik kijk positief terug op die periode. Na een pauze van vier jaar had ik nu opnieuw zin in een serieuze relatie. Dus waarom niet op deze manier? 't Is een fijne, spannende optie."

De spanning van het onbekende trok ook Stijn aan, al moet hij bekennen vóór z'n inschrijving niet één aflevering van 'Blind Getrouwd' gezien te hebben. Hij schreef zichzelf in na de oproeptrailer, een vriendin van hem deed toevallig hetzelfde. "Pas toen ik al wat verder in de selectieprocedure zat, heb ik de vorige afleveringen gebingewatcht. Onwaarschijnlijk wat er door je heen gaat wanneer je de mannen vooraan ziet wachten. Ik kreeg zenuwen in hun plaats en ik moest daar zélf nog gaan staan! En inderdaad: dood van de zenuwen ging ik. Die dag zelf passeerde het al eens door m'n hoofd: hopelijk loopt het hier niet af zoals vorig seizoen. Mike en Marjolein hadden zo'n goede klik. Maar het is niet omdat het nu goed gaat, dat het niet kan mislopen. Toch heb ik dan nog veel tijd. Het moment dat de experten zeiden iemand gevonden te hebben, was enorm apart."

Surreëel

"De kans dat er iemand bij jou past, lijkt zo klein dat het bijna surreëel lijkt dat de wetenschap iemand vond", zegt Joke daarover. "Het schept een basis. Ik geloof dat liefde kan groeien, zoals bij Lieve en Aljosja. Bij Frie en Toon bewonderde ik dan weer hun nuchterheid en hoe realistisch ze in dit avontuur stapten." Opvallend: geen van beiden maakten er in hun relaties ooit een speerpunt van te trouwen. Joke: "Trouwen is toch niet noodzakelijk om een relatie te doen slagen? Je binden kan ook op een andere manier: een huis kopen, aan kinderen beginnen. Toch is het huwelijk in dit programma heel mooi. Want er is al een band voor je elkaar kent, waardoor je écht moeite wil doen om de relatie te doen slagen." "Nog steeds vind ik een huwelijksakte niet nodig om elkaar graag te zien", zegt Stijn. "Maar nu moest het wel (lacht)."

Overspel

Een vorige relatie liep voor Stijn, die ooit postbode was maar nu als accountmanager voor een IT-bedrijf werkt, af op overspel. "Een paar jaar was ik te gekwetst om actief op zoek te gaan. Ik zou niet graag een tweede keer meemaken dat zoiets in je gezicht ontploft. Als ze zich aangetrokken voelt tot iemand anders, heb ik dus liever dat ze dat meteen zegt. Openheid en eerlijkheid zijn heel belangrijk." Of ze klaar zijn voor de impact die kijkcijferkanon 'Blind Getrouwd' steevast met zich meebrengt? Joke: "Mijn leerlingen kijken niet zoveel Vlaamse televisie, dus momenteel is het op school niet echt geweten. Ik heb al twee dagen lesgegeven zonder dat iemand me aansprak (lacht)."