Het kijkgedrag van televisiemaker Pedro Elias (44): "Pipi Langkous op z'n Spaans" Dennis Guilliams

10 november 2018

00u00 0 TV Ieder weekend duiken we in de tv-gewoontes van een Bekende Vlaming. Deze week: televisiemaker Pedro Elias.

"Omdat ik van Spaanse afkomst ben en ik mijn kinderen Mateo (13), Rover (3) en Bonnie (2) in het Spaans opvoed, zijn de dvd's van 'Pippi Langkous' verplichte kost bij ons thuis. In het Spaans heet het sproetenmeisje Pipi Calzaslargas. Zelf droomde ik als kind van een tv op m'n slaapkamer. Da's nooit gelukt, al is de laptop nu een surrogaat-tv. Omdat naar een scherm turen niet gezond kan zijn, wisselen mijn vrouw en lees- en tv-avonden af. Ook mijn smartphonegebruik probeer ik in te dijken, want ik ben een grote YouTube-fan. Dankzij de app Moment weet ik exact hoelang ik online was die dag. Om mezelf te beschermen, gooi ik elke maandag Instagram en Facebook van mijn telefoon. Pas zondag installeer ik ze opnieuw, om vervolgens een lawine aan berichten en beelden te ontvangen."

"Eén ding tegelijk"

"Hoewel ik het ontspannend vind, zul je mij niet snel betrappen op strijken voor televisie. Sowieso ben ik geen kampioen in multitasken. Al gelooft mijn vrouw dat niet meer sinds 'Control Pedro', waar ik vier gasten in het gareel hou met behulp van een autocue én een eindredacteur in mijn oortje. Als ik tv-kijk, pakt het niet om te doen alsof ik het verzoek om de vuilniszak buiten te zetten niet gehoord heb."

“Supporteren voor Barça”

“Voetbal is de belangrijkste bijzaak in mijn leven. Elke week kijk ik naar twee wedstrijden: de match van FC Barcelona, míjn ploeg, om hen te zien winnen. En het potje voetbal van aartsvijand Real Madrid, om hen te zien verliezen. Da’s hard werken, want ik moet 90 minuten een ploeg aanmoedigen en 90 minuten een ploeg ontmoedigen. Hoewel ik zelf twee linkervoeten heb, draag ik mijn Barça-spelersshirt voor élke wedstrijd. Mijn kinderen begrijpen overigens niet dat ik zo brul tijdens het supporteren. ‘Niet kwaad worden papa’, klinkt het dan. (lacht) Ook naar UFC en MMA (Ultimate Fighting Championship, gemengde gevechtskunsten, red.) kijk ik graag: mannen die elkaar afmotten, met écht bloed. Ik sta zelfs ‘s nachts op voor een gevecht van Conor McGregor.”

“Extreem sporten óf snoepen”

“Ik wissel af tussen extreem sporten en niet snoepen, en extreem snoepen en niet sporten. Dan vraag ik mijn oudste zoon bijvoorbeeld om me een Cornetto te gaan halen bij de nachtwinkel. Ik eet die op en verstop de verpakking achter het gordijn. Vervolgens vraag ik mijn vrouw ook om een ijsje te halen. Ook dat hap ik weg. Stiekem schuif ik de twee lege verpakkingen in elkaar en zo lijkt het alsof ik er maar één gegeten heb.” (lacht)

“Ik haal ook veel plezier uit dingen niét doen. Zo ben ik nu al twaalf uur suikervrij. En volgens mijn smartphone heb ik al 1 maand en 28 dagen de sigaret links laten liggen. Idem voor alcohol, omdat roken en drinken voor mij samenhangen. Maar ik wil niet meer drinken, dus rook ik ook niet meer. De vorige keer heb ik dat vier jaar volgehouden.”

“Het beste van Woestijnvis”

“Waar ik al uren plezier aan beleefd heb, is Woestijnvis-TV in de TV-theek van Telenet. Tot 15 november kan je er grasduinen in reeksen als ‘Het Eiland’ of ‘In de Gloria’. Ook ‘The Making-of: Neveneffecten’ is een aanrader. Leuk om te zien hoe die melkmuilen van toen zijn uitgegroeid tot de strafste tv-makers van het land.”

“Als ik zelf op tv kom, neem ik een bad. Op een herfstavond naar ‘De Slimste Mens ter Wereld’ kijken, is het gezelligste wat je kan doen, maar ik word er niet vrolijk van om mezelf als jurylid te zien op tv. Maar da’s geen oproep aan de lezers om hetzelfde te doen!”

KIJKT HOEVEEL?

“Eén uur per dag. Ik heb vaak de ambitie om te bingewatchen, maar val meestal na drie minuten in slaap”

AANTAL TV’S THUIS?

“Eén, in de woonkamer”

HOE EN WAAR?

“Met een kussen op mijn buik, om die te verbergen. De linkerhoek van de zetel is mijn territorium”

MET WIE?

“Tv-kijken moet vaak concurreren met het opvoeden van drie kinderen. Mijn vrouw en ik kruipen meer dan ons lief is met de laptop in bed”

ZAPT WEG VAN...

“Ik huiver van horror, bevallingen en operaties”

MIJN TV-TIP

‘Patriot’

“Het gecompliceerde leven van een spion staat garant voor een lach én een traan.”

Beschikbaar via Amazon Prime Video