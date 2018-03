Het is zover: de eerste "Ik hou van jou" in 'Blind Getrouwd' (+ wat u níet zag op tv) Marc Coenegracht

12 maart 2018

21u43

Bron: VTM 411 TV De zevende aflevering van ‘Blind Getrouwd’ heeft veel duidelijk gemaakt. Voor twee koppels lijkt de droom uiteengespat. Tussen Damiano en Wendy wordt het niks. En de ultieme beelden die we van Mike en Marjolein te zien kregen zeggen genoeg. Over en out dus.

De koppels zitten zowat halfweg hun Grote Experiment en de kansen op succes in hun prille relaties tekenen zich duidelijk af. Ondanks een wetenschappelijke aanpak, ondanks een pak voorbereidende gesprekken, ondanks begeleiding en goede wil, zit het niet overal snor. Cupido heeft zeker niet vijf keer raak geschoten. Integendeel.

Van het feestgedruis van de eerste afleveringen, de emotionele ontladingen en de verrassingen blijft niet veel meer over. In deze fase van ‘Blind Getrouwd’ krijgen we een inkijk in het doen en laten van de koppels. Hoe ze proberen te wennen aan het leven met een partner, hoe ze met elkaar leren omgaan, hoe intimiteit en fysiek contact hun plaats moeten krijgen.

Damiano & Wendy: geen gevoelens, geen vuur

De lijdensweg van Damiano en Wendy wordt alsmaar pijnlijker. In de eerste plaats voor henzelf, maar ook voor de kijker. Hoe die twee de rest van de afleveringen nog samen moeten uitzitten? Stekker uittrekken, is de enige nuchtere vaststelling. Damiano mag dan nog zo'n zachte pit zijn, doodeerlijk en de troostende schouder voor zijn zieke moeder. Als wij Wendy waren, liepen we gillend weg.

Het siert de spierbundel dat hij eerlijk is. Hij voelt niks voor de nochtans bijzonder aardige Wendy en dus is er zelfs van een begin van een relatie geen sprake. Eerlijk, de fout ligt hem niet bij dit duo, wel bij de ploeg onderzoekers die in hen een perfecte match zagen. De wetenschap kan dus duidelijk ook fout zitten.

Het venijn zat overigens aan het einde van de uitzending toen Wendy rondaf duidelijk maakte dat zij en Damiano ter plaatse bleven trappelen. "Er komt geen vooruitgang. We leven al twee weken samen, eten samen, slapen samen, maar het is moeilijk te begrijpen dat er zelfs geen kus af kan" klonk het. "Dat fysieke, daarover gaat het. Ik ben bang als het niet komt, dat het niet gaat lukken. Ik wil het echt tijd en ruimte geven, maar er is geen gulden middenweg." Maar vooral dat ene zinnetje "Ik weet niet meer wat ik erover moet zeggen", klonk onheilspellend. Want, zoveel is duidelijk, bij Damiano is er geen vuur te bespeuren. Zelfs geen strovuurtje.

Slaagkansen: van 20 naar 5%

Marjolein & Mike: tranen en nostalgie

"Ik mis iets." Met die woorden trok Marjolein een streep onder het huwelijksexperiment met Mike. Zijn tranen en haar nostalgische bij het zien van hun huwelijksfoto’s spraken boekdelen. Halfweg hun experiment trok eerst Marjolein er even tussenuit voor haar werk, daarna verdween Mike tijdelijk van het toneel. "Het officiële tijdelijke afscheid", grapte hij nog. "We houden contact. Leve FaceTime", klonk het bij Marjolein.

Eerder had Marjolein bij het expertengesprek nog optimistisch gezegd dat het "opnieuw lente" was in hun relatie. Wat meteen duidelijk maakte hoe diep die twee na het eerste gekir wel gezeten hebben. Maar meteen voegde ze ook toe dat "er gegarandeerd nog wel iets zal gebeuren". En van de fysieke aantrekkingskracht tussen Marjolein en Mike blijft ook niks meer over. "Er is mentaal nog iets niet in orde, zodat ik lichamelijk nog geen behoefte heb’", aldus Marjolein. Dat blijft dus ver van elkaar zitten in de canapé…

Slaagkansen: van 20 naar 10%

Lieve & Aljosja : hand op haar dij

De experten zien het allemaal, half Vlaanderen ziet het, maar het lijkt wel of Lieve het niet ziet. Aljosja doet zijn stinkende best om een goede echtgenoot te zijn, maar Lieve blijft alles met grapjes en kwinkslagen wegwuiven.Toch zien we het op wat langere termijn helemaal goed komen tussen die twee studentikoze volwassenen die voor een enorme stap in hun leven kozen. Alleen, het is met vallen en opstaan. En mogelijk laten de makers van ‘Blind Getrouwd’ ons ook niet alles zien. Want hoorden we Lieve niet verklaren dat ze ons ook hebben opengesteld voor het fysieke? En zagen we niet hoe Aljosja in de auto zijn hand op de dij van Lieve legde?

Alleen, vooral Lieve heeft het schijnbaar moeilijk met de snelheid waarmee ze tot echtgenote is gebombardeerd. "Ze is nogal defensief in alles wat ze klef en romantisch vindt", lichtte Aljosja toe. En Lieve geeft grif toe dat ze het moeilijk blijft hebben met begrippen als ‘man en vrouw’. Experte Sybille vatte het mooi samen: "Zonder klank zie je dat het klopt. Heel schoon." Jammer natuurlijk dat ‘Blind Getrouwd’ nu eenmaal beeld én klank is.

Slaagkansen: van 70% naar 60%

Frie & Toon: merkwaardige kijk op romantiek

Frie en Toon fladderen met een verbazingwekkende vanzelfsprekendheid door hun nieuwe leven. Zodat ze nu al aan details kunnen werken. Zo heeft Frie het niet graag als Toon zonder haar eten klaarmaakt. En Toon merkt op dat Frie toevallig nooit haar handtas bij heeft als ze op stap gaan en hij dus altijd moet betalen.

Wij ontdekten dan weer dat Toon een merkwaardige kijk heeft op romantiek. Frie moet geen boeket of parfum verwachten, maar eerder een praktisch cadeau. Een kratje cola light of zo, want "dat drinkt ze graag".

Slaagkansen: van 90 naar 95%

Esther & Tim: verborgen liefdesverklaringen

Esther en Tim, dat is zoals de processie van Echternach. Stapje vooruit, twee stapjes achteruit. Praten is moeilijk, dus schrijven ze elkaar briefjes en kaartjes om hun gevoelens te tonen. Tim is een topkerel. Hij wil een stapje verder verder, maar gunt Esther alle tijd.

Toch zien we die twee graag bezig. Hoe hij Esther door heel het huis liet zoeken naar... een hartvormig kussen met de boodschap "Ik hou van jou". "We voelen allebei wel iets", aldus Esther. "Ik sta minder ver dan Tim, maar het gaat nog groeien, daar ben ik zeker van."

Slaagkansen: status quo op 50%

