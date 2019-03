Het is over en uit voor Jolien en Annelies: ze hebben ‘Blind Getrouwd’ compleet onderschat (+ wat u allemaal niet op tv zag) Mark Coenegracht

18 maart 2019

21u45 0 TV “Ik heb het experiment zwaar onderschat”, zo zuchtte Annelies na een maandje huwelijk met Joris in ‘Blind Getrouwd’. “Zwaar onderschat” is een understatement voor ‘het is naar de knoppen’. De VTM-kijkhit is dan ook wat anders dan ‘Blind Date’. Trouwen is serieuze business. Vraag met maar aan Jolien en Lenny, die volgende week afscheid gaan nemen van elkaar. Met tranen van verdriet en spijt.

De verhoudingen tussen de vijf koppels van ‘Blind Getrouwd’ zijn stilaan maar zeker in een definitieve plooi gevallen. Dat moet ook, want na vijf weken huwelijk moeten ze laten weten of ze samen verder willen gaan in het leven. De volgende twee afleveringen zullen we vernemen of de wetenschap hen met succes heeft weten te matchen. Of dat hun blind huwelijk toch niet het succes was wat ze hadden verhoopt. Nu al kunnen we met behoorlijke zekerheid stellen dat de huwelijksklokken tevergeefs hebben geluid voor Jolien en Lenny, en voor Annelies en Joris.

Voor laatstgenoemde koppel dreigde de voorbije weken nog een staalharde vroegtijdige echtscheiding, wegens een compleet ontspoorde relatie. Aan het einde van hun proefhuwelijk leken de twee een beetje meer vrede gevonden te hebben met elkaar. Al bleek uit alles dat de vonk hier nooit was overgeslagen. Het rozen-badkamerincident werd nog even pijnlijk hard in beeld gebracht aan het einde van de uitzending. De eens prachtige bloemen hingen er verslagen en kapot bij in de emmers waar ze destijds door Joris waren ingepoot, nadat duidelijk was geworden dat Annelies de leuke attentie als te versmachtend had ervaren. Hoe kan je rozen zo slecht behandelen?!

Ook de slotbeelden van Jolien en Lenny deden pijn. Het olijke duo, door Lenny al snel gedegradeerd tot een BFF-relatie, een ‘vrolijke, vrolijke vriendenaffaire’, eindigde met wederzijdse tranen.

Dit vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ maakt voor het einde van de reeks duidelijk dat trouwen geen spelletje is. Dat wetenschap veel vermag, maar niet alles kan regelen. Van de 3.700 kandidaten die zich inschreven, weerhielden de experten vijf koppels. Als daar straks drie gelukte pogingen tussen zitten, zal het een succes zijn. Wij gokken eerder op twee goeie en geslaagde matches.

De mannen smeten zich dit seizoen meer dan de vrouwen. De heren geloofden sneller in gevoelens, kriebels, chemie, verliefdheid. Opvallend is dat de dames afstandelijker bleven. Kieskeuriger ook? Of speelser? Annelies, in deze reeks de meest besproken vrouw omdat ze onbehouwen met de gevoelens van Joris omging, geeft nu al onomwonden toe dat ze de hele business compleet onderschat heeft. “Ik had het allemaal veel luchtiger verwacht. Maar je kent die mens met wie je trouwt helemaal niet. Het is dus echt werken aan zo’n relatie. Je wordt er immers ingesmeten”, moest Annelies vaststellen.

Jolien en Lenny, die volgende week als eerste moeten bekend maken of ze hun huwelijk verder zetten of er een streep ondertrekken, begonnen meteen als goeie vrienden. En raakten geen stap verder. Ook dat werd snel duidelijk. “Het is vreemd om te merken dat er geen evolutie kwam. Alles bleef stilstaan. We vinden elkaar wel leuk, maar dat is het dan ook”, klinkt het nu. Toen dat besef er volledig was, en de beslissing moest gemaakt worden, brak het BFF-duo. “Ik had niet gedacht dat het allemaal zo’n effect zou hebben op mij”, snikte Jolien.

Het miljoen vaste fans van ‘Blind Getrouwd’ is hierbij meteen gewaarschuwd: zakdoeken in aanslag volgende week!

Annelies en Joris: doodlopend straatje

Schril contrast in de achtste aflevering van ‘Blind getrouwd’. Eerst zagen we Annelies en Joris olijk en vrolijk rondwandelen in het grootste tuincentrum van Hasselt en knuffelde Annelies ongeveer elke plant dood. Later in de aflevering werden zielig verfomfaaide bussels rozen richting vuilbak verwezen. Verslenst, verdord, dood. Symbool voor het huwelijk van Annelies en Joris. Twee fijne mensen, maar niet om samen te leven.

Ze zal het altijd wel goed bedoeld hebben, maar Annelies was en is veel te veel flapuit. Als de vrienden op bezoek komen stelt ze haar ‘nieuwe aanwinst’ voor. Als ze samen uit gaan, rammelt ze met de kleren van Joris. Als hij ‘Pour Un Flirt’, van Michel Delpech opzet, krijgt zij zowat het zuur. Als hij vertelt hoe zijn bilspieren kaduk zijn na de training die met haar doorliep, krijgt hij alweer een belerend vingertje. Niet één keer zagen we een spontaan fijne, warme reactie. Jammer maar helaas. Over en uit. Misschien had Annelies de spelregels van ‘Blind Getrouwd’ niet goed door. ‘Ik heb het zwaar inderschat en had het allemaal veel luchtiger verwacht. Maar het is werken’, bedacht Annelies. Te laat.

Slaagkans: 0 procent (was al nul)

Elke en Tim: nu nog de passie

Als perfecte tegenpool voor Annelies en Joris, konden we ook nu weer voluit genieten van Elke en Tim, hooguit een beetje geremd door aanwezige camera’s om zich voluit te smijten in hun huwelijk. Verstandig dat besef dat Vlaanderen meekijkt. Wat geknuffel in bed, da’s best lief en sympathiek, rollebollen doe je als de camera ver weg is. En vertel je later pas aan wie het hoort te weten. Wellicht daarom dat het fijne koppel aan het aftellen is. Voor een overtuigende ‘ja’, we willen verder met elkaar op weg. En dat doen we zonder fanfare in de slaapkamer. We mochten dan weer wel meegenieten van een puur Tomorrowlandmomentje in de Mercedes van Tim. Het had het begin kunnen zijn van een stomend avontuurtje waarbij zij hem tegen de muur kon plakken. Volgens Elke ontbrak daar alleen nog maar wat passie voor, die enorme fysieke aantrekkelijkheid. En dus gingen ze eens ‘waanzinnig goed eten’. De perfecte lont…

Slaagkans: 90 procent (was 85)

Jolien en Lenny: einde in tranen

Bekende beeld helemaal aan het einde van de aflevering: Lenny met een brief in de hand, tranen in de ogen, zijn, wellicht net uit de gescheiden vrouw Jolien. Even voordien had het koppel open en bloot de stand van zaken na vijf weken huwelijk opgemaakt. Nadat ze eerst de huwelijksfoto’s hadden bekeken. “We hadden toen oprecht een heel mooie dag. Jammer dat de gevoelens er niet zijn bijgekomen, dat we in de vriendschapszone zijn blijven zitten. Liefde is niet evident”, concludeerde Lenny. Daarmee verwees hij vooral naar zijn eigen gevoelens, denken we. Jolien wilde wel, hij niet. Te veel frituur, te veel voetbaltraining, te veel vrienden, te veel te veel.

Bij gebrek aan warmte van Lenny, vernamen we dat Jolien ’s nachts een warmwaterkruik mee naar bed nam. “Ze hadden maar een hete vent naast mij moeten leggen”, maakte Jolien duidelijk. De tranen die wat later volgden, waren, des te pijnlijker. “Ik had nooit gedacht dat het allemaal zo’n effect zou hebben op mij”.

Slaagkans: 0 procent (was 5)

Joke en Stijn: geen man en vrouw

Donderwolken boven deze relatie, die meer op de processie van Echternach lijkt, dan op een sprankelend huwelijk. Ere wordt hier naar gevoelens gevist met lijnen zonder weerhaakjes. De prooi glijdt er zo vanaf. De boodschap is dan wel dat er op eigen ritme moet geleefd worden, stilaan vrezen we dat dit duo in goeie bedoelingen gaat blijven steken en niet verder raakt dan wat vriendschap. ‘Het besef van man en vrouw is er nog niet. Het is allemaal wel ok, maar is het voldoende?’. De vraag stellen, is ze beantwoorden. Wij doen het in hun plaats: we vrezen van niet. Wegens geen vonk, wegens geen strovuur, wegens geen sprankel prille verliefdheid. Of ze zou allermaal in de ultieme laatste rechte lijn moeten gebeurd zijn.

Slaagkans: 25 procent (was 40)

Line en Victor: Ijzeren Gordijn gesloopt

Het gaat alsmaar beter en beter tussen Line en Victor. Daarbij is het vooral leuk om zien hoe de doctoraatstudente openbloeit. ‘Als gij een muur rond je hebt, dan heb ik een Ijzeren Gordijn’, maakte ze duidelijk. Welnu, Victor is er in zijn eentje geslaagd dat Ijzeren Gordijn in zijn eentje zo goed als volledig te slopen. Hij is volledig ‘open’ tegen haar en da’s blijkbaar de perfecte sleutel om het slot te openen. En , niet onbelangrijk, hij vindt haar, naar eigen zeggen, met de dag knapper, schoner en liever. Daar kan je acedemisch gezien niets tegen inbrengen.

Slaagkans: 75 procent (was 55)

De opvallendste quotes

Annelies (over haar relatie): “We moeten alles uit de kast halen om te proberen tot een goed einde te komen…”

Stijn (over Joke): “Vrolijk Joke is veel genietbaarder dan gewone Joke.”

Victor (over samenleven met Line): “Het samenwonen gaat goed. Het is gezellig. Ik ben emotioneel volledig open. Als Line niet zou verder willen gaan zou ze geen kusjes meer geven en ’s nachts niet tegen mij aan kruipen.”

Lenny (over zijn relatie): “Er is een vriendschapsband. We zijn beginnend goeie vrienden. Als koppel zijn we beginnend. Dat gaat over gevoelens. Dat moet komen, maar is er nog niet. Liefde is niet evident.”

Jolien (over het feit dat ze gaat slapen met warmwaterkruik): “Allez, nu weet heel Vlaanderen hoe romantisch ik ben. Dat ik met een kruik ga slapen. Moeten ze maar een hete vent naast mij leggen hé.”

Elke (tegen Tim): “Passie zou ik het nog niet noemen. Daar heb je kriebels voor nopdig, die enorme fysieke aantrekking. Ik voel warmte en affectie. Genegenheid. Maar ik wil je nog niet tegen de muur plakken.”

