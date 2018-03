Het is nu definitief: Mike en Marjolein zijn uit elkaar (+ wat u allemaal niet zag op tv) Blind Getrouwd, aflevering 9 Marc Coenegracht

26 maart 2018

21u45

Bron: Eigen berichtgeving 308 TV Het was mooie, pakkende televisie, maar het is nu ook officieel en onomkeerbaar: Marjolein en Mike zijn niet meer getrouwd. Tijdens een kort en haast emotieloos moment in het Kasteel van Wippelgem, waar de twee tortelduifjes van weleer vijf weken eerder haast smachtend in elkaars armen waren versmolten, las Mike een brief voor en raakte Marjolein niet veel verder dan te zeggen dat ze dacht dat Mike snel wel een ‘meisje’ zou vinden. Met het alleszeggende ‘ça va, zijn we weg?!’ trok Mike er vervolgens een streep onder.

Geen ‘vijf op vijf’ voor het team experten achter ‘Blind Getrouwd’ dat uit een intensief onderzoek bij ruim 3.600 kandidaten die wilden deelnemen aan het VTM-datingprogramma, vijf ‘ideale matchen’ filterde. Dat Marjolein en Mike het niet gingen redden, was al weken duidelijk. Nu is het echter ook officieel. De twee trokken een vette streep onder hun ‘experiment’.

Daarmee is het doek gevallen over het meest besproken koppel van het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Begonnen als een schijnbaar perfecte match, als het duo dat met lentekriebels en haast puberaal gedrag huwde en de eerste huwelijksnacht indook. Ook de eerste dag op hun huwelijksreis brandde het vuur intens. Alleen, het bleek een strovuurtje van niemendal. Nacht één, of dag twee, moet er iets intens erg gebroken zijn tussen die twee. Wat? Dat blijft dus een geheim. Zeker en vast al tot de finale-aflevering van volgende week. En wellicht nog veel langer, want Marjolein noch Mike willen voorlopig interviews geven.

Naast het evidente verdict viel er weinig groot nieuws te rapen in deze aflevering voor de finale van ‘Blind Getrouwd’. Aan het einde van de aflevering viel er wel al heel wat te leren: er was de exit van Marjolein & Mike, Frie & Toon en Aljosja & Lieve die knus onder een dekentje tegen elkaar lagen, Esther die Toon even hielp en Damiano & Wendy die elk weer wat afzonderlijk deden. Hij tokkelde op zijn laptop, zij keek naar 'De Slimste Mens'.

Volgende week moeten de vier overblijvende koppels duidelijk maken of ze al dan niet verder willen doorgaan als gehuwden, als man en vrouw. Dit is onze ultieme prognose voor de overlevingskansen van de vier koppels.

Lieve & Aljosja: ‘Ne knuffel van de Jos’

Ons knuffelkoppel overleefde zonder enige moeite de afwezigheid van Aljosja, die een huwelijksfeest in New York mocht gaan beleven. Het was nog voor het vertrek al duidelijk dat die twee feller aan elkaar hangen dan veel beelden deden vermoeden. Aljosja moest in het holst van de nacht vertrekken. Niet te vroeg alvast voor Lieve om haar man toch bij te staan en uit te wuiven. Zo fundamenteel anders dan het vertrek van Mike nauwelijks twee afleveringen geleden.

En terwijl Aljosja weg was, maakte Lieve duidelijk dat er schot zat en zit in hun relatie. "Ik ben doodgraag bij hem, maar ik mis wel nog een beetje dat verliefdheidsgevoel", klonk het. En toen Aljosja weer thuis was klonk het bij Lieve dat die vijf dagen deugd hadden gedaan. "Ik ben een stuk ontspannender. Ik had tijd nodig voor mezelf. En wat ruimte". Wat volgde was ‘ne knuffel van de Jos’.

De confrontatie met de dagboeken was vertederend. "Als je al die weken elke dag samen bent. Ofwel ben je elkaar kotsbeu, ofwel vind je elkaar toch wat leuk. Ik hoop alleen dat het bij u ook dat tweede is", had Aljosja neergepend.

En ook de schoonouders van Lieve zijn helemaal ‘mee’. "Ik hoop dat jullie samenblijven", opperde mama Aljosja. "Lieve is sympathiek en lief. En het feit dat jullie op zo’n lieve manier met elkaar omgaan…"

Slaagkansen: van 70% naar 85%

Wendy & Damiano: ‘Damiano wordt in de watten gelegd’

BFF. Best Friends Forever. Dat zit er dik in voor Wendy en Damiano. Een verlengd huwelijk, daar vrezen we meer dan ooit voor. Niets, maar dan ook écht niets laat het tegendeel vermoeden. Yep, Damiano werd behoorlijk in de watten gelegd. Door de ouders van Wendy bijvoorbeeld. Geen cocktails voor het tafelen. Wel gestoomd eten. "Mijn ouders wilden een goeie indruk maken", maakte Wendy duidelijk. Maar ook nu weer bleek overduidelijk hoe dit koppel niets gemeen heeft. Wendy kroop in de huid van Tina Turner voor een karaokeversie van ‘Nutbush City Limits’. Damiano was er bij en keek er naar. Niet meer, niet minder. "Ze kan goed zingen, goed dansen, allemaal dingen die je niet aan mij moet vragen", maakte hij duidelijk. Niks voor hem dus, net zo min als een uurtje bodypumpen. Damiano deed, wellicht op vraag van de programmamakers, een keertje mee met Wendy, maar voelde zich zichtbaar ongemakkelijk. "Ik vond het leuk om hem zo eens bezig te zien", probeerde Wendy nog.

Een goeie afloop, daar vrezen we voor. Of zoals Wendy zelf samenvatte: "De laatste vijf weken waren alles eigenlijk. Heel leuk, maar bij momenten ook wel moeilijk".

Slaagkansen: van 15% naar 5%

Esther & Tim: ‘Uitkijken waar we daarna gaan wonen’

Ze zullen pas volgende week hun beslissing bekend maken of ze al dan niet als gehuwd koppel verder door het leven zullen gaan, maar eigenlijk heeft Esther het geheim al onthuld. Tegen haar vriendinnen maakte ze duidelijk dat ‘het straks uitkijken wordt waar we daarna gaan wonen’. En ook dat ze zich ‘direct op haar gemak voelde bij Tim’. Heel goed nieuws dus.

Het was al enige tijd duidelijk dat Tim weg was van Esther. En nu is ook duidelijk dat zij langzaam maar zeker is opengebloeid. Zo bezorgde ze Tim een erg mooie attentie voor zijn dertigste verjaardag. "Plezant om te zien dat de woning versierd was voor mij", vond Tim. "Het is de eerste keer dat een vriendin dat doet voor mij."

Het is leerrijk om zien hoe Esther en Tim sober leven, sober omgaan met de liefde, sober zijn in alles. Voetjes netjes op de grond. Koppel zonder poespas, drama of tierlantijntjes.

Slaagkansen: van 75% naar 90%

Frie & Toon: ‘Er is evolutie’

Beheerst, rustig, oog voor de agenda’s, samen onder een dekentje en met de regelmaat van een klok in een beter restaurant gaan tafelen. Frie en Toon hebben hun huwelijksleven goed onder controle. En, goed nieuws, dat vinden ze zelf ook. "Alles valt meer en meer in de goede plooi. Er is evolutie. Er is meer affectie naar elkaar toe. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we een relatie hebben", klonk het overtuigd bij het koppel.

Dat bleek ook uit zowat elk beeld dat we te zien kregen. Frie verraste Toon op een etentje bij ‘Toque Tok’ van Roger Van Damme, Frie nestelde zich gemoedelijk tegen de schouder van Toon en maakte duidelijk dat hun ‘experiment’ geslaagd is. "Ik denk dat we allebei wel een indicatie hebben wat we tegen elkaar gaan zeggen", klonk het.

Slaagkansen: van 95% naar 100%