Het is helemaal naar de tering: nieuwe vrijgezellen zetten 'Temptation Island' op stelten EDA

08 maart 2018

22u30 103 TV Nieuw bloed op Temptation Island. 'Bloedmooi' of gewoon 'bloedjegeil', één ding is zeker: Laiolano, Kevin, Denise en Chloë zullen het de koppels én de verleiders de komende weken extra moeilijk maken.

Ergens aan een septische stroom in Thailand. Presentatoren Rick Brandtsteder en Annelien Coorevits deden hun beste impressie van Ken en Barbie.

Rick had weer een mooie intro bij elkaar gepend. “De laatste kampvuurbeelden maakten heel wat emootzies los. Gelukkig waren daar de vrijgezellen om de partners op te vangen en een beetje troost te bieden...” Coorevits liet de Hollander niet uitspreken. “En vandaag wordt de verleiding nog groter want vier nieuwe bloedmooie vrijgezellen maken hun opwachting in de resorts.”

Heu bloedmooi…?

Ach zolang ze maar bloedjegeil zijn.



Welkom bij een nieuwe aflevering van Temptation Island in vogelvlucht!

DAG 7 op Temptation Island.

Jeremy en Tim waren al van bij het ontwaken met hun gedachten bij Kevin, die likte zijn wonden na een heftig kampvuur. Voor het geval je hier nieuw bent en je je afvraagt waar bovenstaand bewegend plaatje naar verwijst: dat is Kevin's vriendin Megan. Voor je echter medelijden ontwikkelt voor Kevin, hij heeft het dubbel en dik verdiend.

Volgens Jeremy deelde er ook iemand peren rond. Of waren het koeken?

Kevin zag er inderdaad uit als vers aangereden wild.

“Waarom denk je dat ze zo doet?”, wilde Jeremy weten.

ECHT niet?

Waarom heb je Megan dan zelf gemiddeld 1x om de 2 maand bedrogen?

Op Ayundra hernam Megan haar vertrouwd ochtendritueel. Wakker worden naast verleider Joshua.

Inderdaad, haar hoofd stond eerder op onweer. Problemen met je steunpilaar, Joshua?

Mezdi had een hele nacht geprobeerd de hiëroglifische beelden van Danielle te ontcijferen maar begreep nog steeds niet waarom ze zo hard huilde. Tim probeerde hem enkele sleutels aan te reiken.

Met verleidster Laetitia?

Mezdi hield woord en interneerde zich.

De presentatoren kwamen als geroepen. De partnerhelften werden uit het resort gejaagd voor een date.

Helaas mocht Megan niet met Joshua op date maar wel met de drie vrouwen.

Op Coconut Beach vond Rick dat maar een softe bedoening en verzinde hij zijn eigen regels. Hij stuurde de partnerhelften op date met een vrouw naar keuze. En die vrouw…

Rick, die duidelijk niet van gisteren is, koppelde de mannen aan hun temptations. Voor Tim koos hij Cherish, voor Kevin Billy, voor Jeremy Maxime en voor Mezdi -u raadt het- Laetitia.

Die laatste trok haar kortste minirokje aan toen ze vernam dat ze gingen minigolfen. Mezdi was vooral opgelucht dat het geen intieme date betrof.

Op deze beelden is er nochtans wel duidelijk een climax te zien hoor, Mezdi.

Ook Jeremy stond een hete date te wachten. De soep kwam namelijk recht van het fornuis.

Wat Jeremy echter niet wist, was dat de man in kostuum er een waarheidsserum had bijgekiept. Zodra de camera wegdraaide, deed hij plots allerlei onthullingen.

En kwamen we te weten waarom Jeremy geen vinger durft uit te steken naar de vrijgezellen. Uit angst voor zijn tirannieke vriendin Vanessa.

De lading nieuw bloed werd net op tijd geleverd.

Mogen we u voorstellen aan de nieuwe verleiders...

Wat ben je snel van begrip.

Oei Megan, nog een Kevin!

En wie mag deze wippende borstspier zijn?

Waarop Megan besloot om ook ineens voor die Kevin een bijnaam te verzinnen.

Vertel eens Avio, waarvoor ben je hier?

Dan heb je toch iets gemeen met je naamgenoot!

En jij linoleum? Wat brengt jou op TI?

Ook al? Je haar ziet er anders al behoorlijk kapot uit. Misschien is het goed om je te vertellen dat de meeste schade al werd aangericht. Er ligt al een koppel aan diggelen. Niet waar Kevin? Original Kevin, bedoelen we…

Billy ruikt haar kans. Maar lijkt stiekem ook andere plannen te koesteren.

Wie nog op blonde meisjes valt is Tim en dan vooral op blonde meisjes met even mooie ogen en tanden als Cherish.

En ook Cherish lijkt gevoelens te ontwikkelen voor Tim.

Enig obstakel is dat Tim na Temptation Island op één knie wilt gaan voor vriendin Deborah.

Pas op Cherish, straks bespringt Smeagol je!

Tijd om te horen wat de mannelijke vrijgezellen van de nieuwe verleiders vinden.

Nou schijnbaar 13 in een dozijn...

Op het mannenresort moesten ook nog twee nieuwe vrijgezellen geïntroduceerd worden. De partnerhelften wisten nog van niets maar Rick plaste bijna in z’n broek van opwinding.

Terwijl Mezdi z'n ogen sloot...

Keek Jeremy de zijne uit.

Nieuwe verleidster Denise bleek een vrouw met een motto.

Over naar Chloë. Jij bent hier evenmin om een medicijn tegen Alzheimer te brouwen, neem ik aan?

Wat vind jij van de nieuwe verleidsters, Kevin?

Al dacht niet iedereen er zo over:

Dat moet Mezdi geweest zijn...

Daar kreeg Denise het net wél warm van.

Op het andere resort wordt er gek gedanst.

Het Braziliaanse warmtegevoel van verleider Laio..lolo sloeg aan bij Deborah. Tot afgrijzen van verleider Gino. Die besloot een tandje bij te steken.

Zeiden we al dat het compleet naar de tering is?

Zet je dan schrap voor de finale: die nacht sloop Mezdi uit zijn kamer op zoek naar een verzetje. Er rijzen sterke vermoedens dat de hulpeloze jongeman slaapwandelde en in deze toestand nieuwe verleidster Denise verkeerdelijk voor zijn vriendin Daniëlle aanzag.

En van de bar naar de intimiteit van Denise's kamer...

waar geen camera's hingen...

Je mag er trots op zijn...

Tenzij we plots collectief bezwijken onder een overdaad aan plaatsvervangende schaamte... Graag tot volgende week!