Het is definitief: geen ‘Familie’ en ‘Thuis’ tot zeker na de zomer Mark Coenegracht

23 april 2020

11u00 1204 TV Het is nu definitief: VTM en Eén trekken noodgedwongen voor langere tijd de stekker uit respectievelijk Het is nu definitief: VTM en Eén trekken noodgedwongen voor langere tijd de stekker uit respectievelijk ‘Familie’ en ‘Thuis’. Nu vrijdag eindigen beide reeksen, en er komt dus géén mogelijke herstart later dit voorjaar met een eventuele uitloper in de zomermaanden. Tot na de zomer zullen de fans het dus zonder nieuwe afleveringen van hun soap moeten stellen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Thuis’ eindigt vrijdag met een pré-seizoensfinale van vijftig minuten, ‘Familie’ stopt met een onverwachte moord, een spannende ontvoering en het verrassende en geheime vaderschap van Lars (Kürt Rogiers). VTM start vrijdag bovendien al meteen met een dubbele aflevering van ‘Sara’, de telenovelle die ‘Familie’ zal vervangen. Bij Eén worden de programma’s die elke weekdag volgen op ‘Thuis’ naar voor geschoven. Zo start maandag het nieuwe seizoen van ‘Spoed 24/7’ al om iets na 20 uur.

VRT en DPG Media, het moederbedrijf van VTM, hebben niet gewacht op een eventuele versoepeling van de coronalockdown om eventueel de opnames te hervatten, maar stoppen beide reeksen dus tot nader orde in de koelkast. Een beslissing die absoluut niet onverwacht komt: niet alleen liggen de tv-studio’s van ‘Thuis’ en ‘Familie’ al weken stil, het ziet er ook niet naar uit dat daar heel snel verandering in kan komen. Zelfs bij een versoepeling van de huidige maatregelen zouden er erg veel problemen opduiken, niet alleen tijdens de opnames, maar ook achter de schermen. “Vooral het principe van social distancing is een enorm struikelblok. De scenario’s die al maanden geleden uitgeschreven zijn, laten de acteurs en actrices in een normale wereld evolueren”, klinkt het. “Snel snel al die verhaallijnen herschrijven naar de coronarealiteit toe was geen optie. Evenmin was het duidelijk hoe we onze cast normaal zouden kunnen laten functioneren binnen de huidige restricties.”

(Ook de cast van ‘Thuis’ is thuis, lees verder onder video)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voorsprong nemen

Beide zenders hebben nu dus gezamenlijk afgesproken om ‘Thuis’ en ‘Familie’ definitief vroegtijdig te stoppen. “Van zodra de situatie het toelaat, zal de hele ploeg paraat staan om de opnames te hervatten, al is het nog de vraag of dat full force zal kunnen, rekening houdend met de veiligheid die altijd voorop staat”, maakt VTM channelmanager Maarten Janssen duidelijk. “Om de continuïteit te kunnen blijven bewaren, is het belangrijk dat we nu een voorsprong nemen: een marge inbouwen voor mochten er zich opnieuw onvoorziene omstandigheden voordoen. Precies daarom hebben we goede afspraken gemaakt met Eén om samen met ‘Thuis’ na de zomer terug te keren. We kunnen de zomermaanden nu heel goed gebruiken om de achterstand in te halen en ervoor te zorgen dat we na de zomer met volle kracht kunnen terugkeren op het scherm.”

“Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal, spijtig genoeg ook voor ‘Thuis’. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een fictiereeks op te nemen zoals we dat gewend zijn. We zijn momenteel volop aan het onderzoeken hoe we hiermee kunnen omgaan”, voegt Eén-netmanager Olivier Goris daar aan toe. “Zowel VTM als wij hopen om onze dagelijkse fictiereeksen zo snel mogelijk weer te kunnen opstarten in veilige omstandigheden.”

Inmiddels werden de volledige ploegen van ‘Thuis’ en ‘Familie’ al ingelicht over de definitieve beslissing om beide soapreeksen on hold te zetten. Dat heeft flink wat gevolgen: heel wat acteurs en actrices die al economisch werkloos waren, zien die periode nu voor onbepaalde tijd verlengd. Ook het technisch personeel, waarvan een flink deel zelfstandigheden, blijft zonder werk.