Het is bevestigd: Pommeline en Fabrizio doen effectief mee aan Temptation Island VIPS TK

06 juni 2019

20u20

Bron: ANP 30 TV De deelnemers van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ zijn bekend, en daarmee is het nieuws ook eindelijk bevestigd: dit jaar gaan Fabrizio en Pommeline de ultieme relatietest aan in het programma.

Er werd al maandenlang gefluisterd dat de twee deel zouden nemen aan de relatietest, en dat is bij deze dus ook bevestigd. De twee zijn geen vreemden voor het programma: ze namen allebei al eens deel als verleider aan de reguliere versie.

Of het koppel hun test overleefd heeft- de opnames zijn al afgerond - is nog maar de vraag. De laatste maanden zijn de twee immers opvallend stil op sociale media, waar ze vroeger om de haverklap samen poseerden. Dat zou te maken kunnen hebben met de zwijgplicht die ze vermoedelijk opgelegd kregen van de producers, ware het niet dat er intussen geruchten zijn opgedoken dat Pommeline de tattoo van Fabrizio’s naam liet verwijderen. En dit weekend werd Fabrizio gespot met een andere dame tijdens een uitstapje naar het strand. Wij zijn alvast erg benieuwd naar wat er gebeurd is.

Enige Belgen

Pommeline en Fabrizio krijgen het gezelschap van YouTuber en presentator Thomas Cox en zijn vriendin Yasmin, Damian en Shirley van ‘Oh Oh Daar Gaan We Weer’ en Quentin en Channah van ‘Ex On The Beach’. De twee zijn dus de enige Vlamingen in het programma

Het nieuwe seizoen van Temptation VIPS begint op donderdag 27 juni om 9.00 uur op Videoland. Daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering. Dit jaar krijgen de VIPS het tijdens de twee weken lange test extra moeilijk: er zijn meer verleiders dan ooit. Nieuw is bovendien dat de deelnemers dit jaar de kans krijgen om via een tablet extra beelden te zien, die zowel schokkend als leuk kunnen zijn zijn.