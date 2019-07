Het hoeft niet altijd Eén, VTM of VIER te zijn: het leukste zomeraanbod vind je bij de kleinere zenders Redactie

16 juli 2019

00u00 0 TV Putje zomer en geen bal te zien op tv? Niets van, want het hoeven niet altijd Eén, VTM en VIER te zijn die uw aandacht opeisen tussen acht en tien. Wij namen ons vergrootglas om de tv-gids te doorzoeken naar de verborgen pareltjes uit het televisieaanbod. Laat de regen maar komen!

'Blackadder Goes Forth'

Beter typetje dan Mister Bean

Mister Bean is zonder twijfel Rowan Atkinsons bekendste typetje, maar als je het ons vraagt, is Blackadder zijn beste. In vier reeksen kijkt Atkinson (64, links onderaan op foto) met zijn meest satirische blik terug op vier verschillende tijdperken uit de Britse geschiedenis. In deze vierde en laatste reeks speelt hij de door en door cynische kapitein Edmund Blackadder, die samen met luitenant George (een piepjonge Hugh 'Dr. House' Laurie, rechts achteraan) en soldaat Baldrick (Tony Robinson, rechts vooraan) vier jaar lang vastzit in een Franse loopgraaf tijdens WO I. Tel daar nog Stephen Fry (midden) bij als de compleet geflipte generaal Sir Anthony Melchett, en je krijgt een combinatie zo explosief als een handgranaat.

Zaterdag om 20 uur op CAZ

De beste Canvas-docu's

Canvas kondigde deze week aan dat het dit najaar een nieuwe reeks van 'Belpop' gaat maken, en dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Want, laten we eerlijk zijn, 'Belpop' is samen met 'Belgasport' ongeveer het beste wat documentairemakend Vlaanderen te bieden heeft. Vanavond kan je bijvoorbeeld kijken naar een 'Belpop' over Channel Zero, en op VRT.NU haalt de openbare omroep de klassiekers van dEUS, Vaya Con Dios en Louis Neefs (foto) van onder het stof. Daarnaast vind je er de beste documentaires die de afgelopen maanden werden uitgezonden. Liggen onder meer te wachten op een linkermuisklik: het Oscarwinnende 'Amy' over de teloorgang van het geniale Britse drankorgel Amy Winehouse, het controversiële 'Leaving Neverland' over de vuile manieren van Michael Jackson en 'Kinderen van de collaboratie' over de laatste generatie die nog uit eerste hand kan spreken over het rechtse Vlaanderen ten tijde van WO II.

'Belpop classics': vanavond om 19.00 uur op Canvas

De andere docu's vind je op VRT.NU

'De avondetappe'

Het origineel van 'Vive le Vélo'

Geen programma tijdens de zomer dat populairder is dan 'Vive le Vélo' op Eén, maar het idee voor een overschouwende talkshow over de afgelopen dag in de Ronde van Frankrijk komt niet uit de koker van Karl Vannieuwkerke. Zijn Nederlandse collega's begonnen er vier jaar eerder al mee in 2003. In de Nederlandse versie wordt er nog meer gepalaverd dan in de Vlaamse variant, maar - laten we eerlijk zijn - dat kunnen Nederlanders doorgaans ook net iets beter. Elf jaar trok Mart Smeets de kar in 'De avondetappe', vanaf 2015 werd hij vervangen door de zeker niet onverdienstelijke Dione de Graaff (50). Fijn voor een alternatieve kijk op de voorbije koersdag.

Vanavond om 22.15 uur op NPO1

'Love Island UK'

Veel meer drama dan in Vlaamse versie

Met veel klaroengeschal, toeters en bellen werd 'Love Island' eind mei aangekondigd, maar uiteindelijk kon de Vlaams-Nederlandse versie van het realityprogramma enkel online een geslaagd kijkcijferrapport voorleggen. Bij onze buren over het Kanaal is het programma something else. Kandidaten worden er achteraf wereldberoemd en dat heeft te maken met drie dingen: drama, drama en drama. Als je vraagt welke versie wij verkiezen, hoeven wij geen seconde te twijfelen.

Vanavond om 22.15 uur op VIJF

'Blue Planet 2'

'Adembenemend' is hier wél op z'n plaats

Als wij naar onderwaterbeelden in ultra-HD zitten te kijken en ons realiseren hoe prachtig onze planeet eigenlijk is, willen we er niet elke vijf seconden aan herinnerd worden dat onze aardkloot eigenlijk naar de filistijnen gaat. Dat hebben ze bij de BBC goed begrepen, want de beelden die ze in vier jaar bij elkaar sprokkelden, verdeeld over 125 expedities in 39 landen, zorgen ervoor dat we niet anders kunnen dan woorden als 'adembenemend' te gebruiken. Toch maar zelf een zakje meenemen naar de supermarkt de volgende keer.

Zaterdag om 19.05 uur op Canvas

'Ex on the Beach: Double Dutch'

Hiervoor werd term 'guilty pleasure' uitgevonden

'Welke ex is next?' Dit is hét programma waarvoor de term 'guilty pleasure' werd uitgevonden. Elke aflevering komt er een ex (of meerdere) uit de zee gewandeld om een rondborstige jongedame, dan wel een gespierde jongeheer het leven zuur te maken in een nabijgelegen strandvilla. Twee beproefde ingrediënten die van deze realityshow de populairste op MTV maken: seks en geweld. Voor wie nog moet inpikken dit seizoen, is er goed nieuws: deze editie is een zogenaamde 'All Star'-versie, waarin onder meer 'Temptation'-verleider Joshua zijn fijne vleeswaren komt etaleren. Voor ons een wekelijkse, schaamteloze afspraak op zondagavond.

Zondag om 21.30 uur op MTV

'Peppe's Sicilië'

Accent even gepeperd als z'n carpaccio

Voor iedereen die van kookprogramma's houdt - dat zijn wij - is er eigenlijk maar één zender waarop er gelijk wanneer iets te beleven valt. Wij zijn op Njam! in het bijzonder fan van twee koks. De bescheiden tweesterrenchef Bart Desmidt cijfert zich in 'Ware delicatessen' altijd weg voor zijn product en dan is er nog Peppe Giacomazza, de Italiaanse Genkenaar met een accent zo gepeperd als vers gesneden rundscarpaccio. In 'Peppe's Sicilië' reist de chef-kok naar zijn geboortestreek om er voornamelijk te koken. Dat mondt telkens uit in een halfuurtje onvervalste zomer.

Maandag om 21.35 uur op Njam!