Het hilarische dagboek van Nick uit 'Blind Getrouwd' en een akoestisch optreden van Peter Van Laet in 'Blijf in uw kot!'

13 april 2020

13u25

Bron: VTM 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 10 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en Qmusic-dj Vincent Fierens, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: Nick uit ‘Blind Getrouwd’ houdt op sociale media een dagboek bij en Bart Kaëll en Luc Appermont vertellen over hun eigen realityreeks.

Nick Laenen uit ‘Blind Getrouwd’ houdt tijdens z’n quarantaine een dagboek bij.



Tv-kok Dagny Ros vindt dat Scandinaviërs de regels beter opvolgen.



Mama’s Jasje-frontman Peter Van Laet brengt een akoestische versie van ‘Aan & uit’.



Op Qmusic is de Power Top 500 van start gegaan.



Luc Appermont en Bart Kaëll vertellen over hun eigen realityreeks.



‘Blijf In Uw Kot!’ wordt elke ochtend tussen 10 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.