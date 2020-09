Het herfstoffensief van de Vlaamse zenders: dit kan u vrijdagavond op tv bekijken Mark Coenegracht

04 september 2020

06u09 0 TV Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw tv-seizoen. Net zoals de voorbije dagen kan u dankzij HLN ook vandaag vooraf kiezen van welke tv-programma’s u wil genieten. Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren, met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

1. The Voice Kids



Eind maart wisten 16 talenten een plekje in de halve finale van The Voice Kids te verzilveren. De coronacrisis stelde hun geduld langer dan voorzien op de proef, maar vanaf nu vrijdag 4 september mogen ze dan eindelijk voor vuurwerk zorgen op het grote podium. Samen met hun coaches Laura Tesoro, Sean Dhondt, Gers Pardoel en K3 hebben de halve finalisten een act in elkaar gestoken die hen hopelijk één van de 8 plekjes in de grote finale van The Voice Kids oplevert. Alle 16 zorgen ze voor een knaller van een halve finale.

Aandachtige kijkers zullen tijdens de halve finale enkele kleine veranderingen opmerken. Zo zitten de dames van K3 niet langer samen in hun grote draaistoel. Om beurten neemt één van hen plaats in de draaistoel om hun gezamenlijke keuze bekend te maken. Het resultaat van hun performance krijgen de kids te horen in het bijzijn van hun familie, die in de plaats van de coaches klaarstaat voor een vreugdedans of troostende knuffel.

The Voice Kids, VTM, om 20.35 u.

2. Memorial Van Damme

Kleine veranderingen bij ‘The Voice Kids’, grote wijzigingen voor de jaarlijkse atletiekhoogmis met de Memorial Van Damme. Een Memorial die zonder publiek wordt betwist in het Koning Boudewijnstadion, in Brussel. Geen opzwepende trommels, geen optredens van Belgische artiesten, geen vuurwerk. Enkel sportief vuurwerk op de piste.

Sporza: Memorial Van Damme, Canvas, om 20 uur.

3. Detective Van der Valk

De nieuwe serie Detective Van der Valk, die vrijdagavond op Eén van start gaat, is geïnspireerd op een Britse dramaserie uit de jaren 1970, losjes gebaseerd op de romans van Nicolas Freeling. De serie was vijf seizoenen te zien, de laatste afleveringen verschenen in 1992. De nieuwe serie concentreert zich opnieuw op de onderzoeken van de Nederlandse detective Piet van der Valk in en rond de stad Amsterdam.

Commissaris Van der Valk lost in elke aflevering een nieuw misdrijf op, daarbij bijgestaan door zijn trouwe medewerkers: inspecteur Lucienne Hassell, internetexpert Job Cloovers en sergeant Brad de Vries. Ook hun privéleven komt aan bod, en blijkt soms nauwer verweven met hun werk dan ze zelf hadden kunnen vermoeden.

Van der Valk, op Eén, om 20.40 uur.

4. ‘Temptation Island USA

Vijf brengt vanaf nu elke vrijdag ‘Temptation Island USA’, waarin het voor de vier koppels en 24 singles al meteen heet wordt. De koppels zijn er om hun relatie te testen, de singles zijn op zoek naar liefde. Of gewoon een avondje door het dak gaan. Precies 12 single vrouwen en evenveel single mannen leggen de koppels het kampvuur aan de schenen.

Temptation Island USA, op VIJF, om 21.35 uur.

Kijkcijfers

Vooral Eén is goed gestart deze week: na vier dagen najaarsoffensief is het de grootste Vlaamse tv-zender. Ook woensdag scoorden ze, zowel bij het grote publiek als bij de commerciële belangrijke kijkers tussen 18 en 54 jaar. De zender is goed voor 32,9% van die kijkers. VTM haalt daar 26,3%. VIER sluit het rijtje met 14,6%. De drie zenders samen zijn dus goed voor haast 75 procent van de kijkers. Het zijn de kleine, vernieuwde zenders als VTM 3 en VTM 4 en VIJF en ZES die duidelijk nog een plaats moeten zoeken.

De glorieuze overwinning van Wout Van Gert vertaalde zich niet in een straf kijkcijfers tijdens de rechtstreekse uitzending, al haalde de Tour toch 409.000 wielerfans. Karl Vannieuwkerke zag zijn publiek voor ‘Vive le Vélo’ wél meteen stijgen tot 808.000 kijkers. In de vooravond was ‘Sara’ goed voor 342.000 kijkers. Ben Crabbé en ‘Blokken’ haalde 644.000 fans. ‘VTM Nieuws’ scoorde 630.000 kijkers, ‘Het Journaal’ dan weer 936.000. ‘Familie’ was goed voor 616.000 fans, ‘Thuis’ ging als enige programma over de kaap van het miljoen kijkers en scoorde 1.088.000 fans.

De verpleegopleiding van Laura en co. in ‘Een Echte Job’ werd op VTM gevolgd door 483.000 kijkers. ‘Cel vermiste Personen’ haalde op Eén 890.000 kijkers, ‘Niveau 4’ op VIER 358.000 nieuwsgierigen. ‘Veel Tamtam’ werd met amper 266.000 kijkers het grootste slachtoffer van ‘Vive le Vélo’. Een dag eerder waren er dat maar 678.000. ‘Gert Late Night’ leverde heel lichtjes in tot 337.000 fans.

‘Love Island’ komt voorlopig niet echt van de grond. De reeks haalde woensdag op VIER 41.000 kijkers en eerder op de avond op VIJF 43.000 fans.