Het herfstoffensief van de Vlaamse zenders: dit kan je donderdagavond bekijken op tv

03 september 2020

06u12 0 TV Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw tv-seizoen. Net zoals de voorbije dagen kan u dankzij HLN ook vandaag vooraf kiezen van welke tv-programma’s u wil genieten. Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren, met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

1. Mijn Keuken Mijn Restaurant

Het eenmalig parkeren van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ op dinsdag was niet de meest geslaagde zet, ook al was de hernieuwde kennismaking met onder andere een bordlikkende Piet Huysentruyt en het Italiaanse duo papa Pino en dochter Claudia best aardig. Vanavond mogen de twee andere koppels culinair trachten te scoren in afwachting dat ze straks hun restaurants openen.

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’, VTM, om 20.35 uur.



2. Opvoeden Doe Je Zo

Pedro Elias kende in 2019 een horrorjaar toen kanker werd vastgesteld bij zijn zoontje. De immer goedlachse Woestijnvisman knokte zich door alle ellende heen, was afgelopen zomer dé ontdekking van ‘De Container Cup’ op VIER en mag als beloning nu opdraven als gastheer van het nieuwe Woestijnvisformat ‘Opvoeden Doe Je Zo’.

‘Opvoeden doe je zo’, VIER, om 20.35 uur.

3. Vanity Plates

In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat rond. Op autostrades, in parkings, op landweggetjes en kruispunten: ze springen meteen in het oog. Maar wie zijn de bijzondere mensen achter deze bijzondere nummerplaten? Wat drijft hen om hun plaat te personaliseren? Creativiteit, ijdelheid of nog iets anders? In de eerste aflevering van ‘Vanity Plates’ geven de trotse eigenaars van de nummerplaten GOD, POWERFUL, PI 314, M-MCFLY en ONS JUL tekst en uitleg.

‘Vanity Plates’, VTM 2, om 20.35 uur.

4. Op De Man Af

Het eerste seizoen van ‘Op de Man Af’ moest Saartje Vandendriessche met 3-4 nipt de duimen leggen tegen haar mannelijke tegenstander. Een revanche drong zich op. En dus Saartje voor een nieuwe reeks loodzware fysieke uitdagingen. Ze laat zich opnieuw bijstaan door sportpsychologe Els Snauwaert en kampioene Hanne Mariën, maar moet het uiteraard alleen opnemen tegen binken als onder andere Bill Barberis in het mountainbiken en Ruben van Gucht in swimrun.

Op de Man Af’, Eén, om 20.40 uur.



5. Meat The Family

In de Britse reality reeks ‘Meat the Family’ worden gezinnen gedwongen om stil te staan bij hun voedingsgewoonten en worden ze voor een hartverscheurende keuze gezet: vegetariër worden of hun huisdier opeten. De deelnemende gezinnen krijgen elk een boerderijdier om voor te zorgen en moeten na drie weken beslissen.

‘Meat the Family’, VTM 2, om 21.35 uur.



6. Alloo Bij De Wegpolitie

Luk Alloo zit bij VTM alweer op de achterbank bij een tiental agenten van de Federale Wegpolitie in de politiezones Antwerpen en Turnhout. Over alle seizoenen van ‘Alloo bij de Wegpolitie’ heen reed Luk Alloo al meer dan 140.000 km over de snelwegen en zag hij de agenten meer dan 2.200 interventies uitvoeren, goed voor 365 dagen - één vol jaar - in een politiewagen. Voor een nieuw seizoen van ‘Alloo bij de Wegpolitie’ volgde Luk alweer maandenlang dag en nacht de politieteams tijdens hun werkuren. Alcoholcontroles, snelheidsduivels, flitsacties en foutparkeerders: niets is zijn camera’s ontgaan.

‘Alloo en de Wegpolitie’, VTM, om 21.45 uur.