Het herfstoffensief van de Vlaamse TV-zenders: dit kan u vanavond op tv bekijken Mark Coenegracht

31 augustus 2020

06u24 8 TV Het is zover: het tv-herfstoffensief kan van start gaan. Zelfs het weer geeft groen licht: koel voor de tijd van het jaar, hier en daar een bui. Tijd dus om voor je scherm te ploffen, hoe groot of hoe draagbaar dan ook, en niks te missen van de start van het tv-najaar. Dankzij dit overzichtsartikel kan u vooraf perfect kiezen waar u wil van genieten.

Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren. Met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

1. Boer zkt Vrouw

Op de eerste avond van dat najaarsoffensief is het vooral uitkijken naar de start van ‘Boer Zkt Vrouw - Home Sweet Home’. De corona-pandemie verplichtte de makers van dit feelgood-programma om dit jaar niet op zoek te gaan naar boeren en boerinnen overal ter wereld, maar terug te plooien op Vlaanderen en de Grote Liefde te zoeken voor lokale boeren. Twee opvallende figuren: de allereerste homo-boer die dus een man zoekt als partner voor het leven en een boerin.

Boer Zkt. Vrouw - Home Sweet Home, VTM om 20.35 uur.

2. De soaps

Voor het eerst sinds de lockdown van ‘Thuis’ en ‘Familie’ kunnen we opnieuw voluit genieten van de Vlaamse soapavonturen. ‘Familie’ begon er vorige week al aan en startte met een knal, ‘Thuis’ pikt vanavond de draad weer op. Met veel vragen, spanning en sensatie.

Familie, VTM om 20.00 uur en Thuis, Eén om 20.15 uur.

3. Love Island

Corona of niet, VIJF stuurde een resem blinkende jonge mannen en evenveel bikini meisjes naar een schitterende villa ergens op Gran Canaria om er op zoek te gaan naar de ware liefde in ‘Love Island’. Viktor Verhulst en Holly Mae Brood zijn gastheer en -vrouw van dienst. Naar verluidt zou Viktor dit keer wél écht een rol van betekenis gaan spelen. Opvallend ook, de reeks wordt niet voluit gespeeld op VIER, maar wel op ex-vrouwenzender VIJF. In de maten avond herneemt VIER wel de samenvatting van de ‘feiten van de dag’.

Love Island, VIJF om 20.35 uur.

4. Jonge Wolven

In het tussenseizoen herschikte DPG Media het zenderaanbod. De namen Q2, Vitaya en CAZ sneuvelden. In de plaats werden VTM 2, VTM 3 en VTM 4 gelanceerd. Op VTM 3 en VTM 4 veel film en reeksen, op VTM 2 een aanbod dat aanleunt bij VIER. Op de allereerste avond van VTM 2 pakt de ‘nieuwe’ zender uit met ‘Jonge Wolven’, een realityreeks waarin jonge Vlaamse succesvolle ondernemers worden gevolgd. Waar komt hun ambitie vandaan? Wat hebben ze voor hun fortuin over? Deze jonge Vlamingen geven schijnbaar nooit op, mikken steeds hoger en ruiken kansen.

Jonge Wolven, op VTM 2 om 20.35 uur.

5. Dwars door België

Eeuwige wandelaar Arnout Hauben zag zijn nieuwe project om rond de Middellandse Zee te wandelen gekelderd door corona. En dus ging hij op stap van Brugge naar Aarlen, via de GR 129. Zoals steeds knoopt Arnaut gesprekken aan met toevallige passanten. Dat is in ‘Dwars door België’ niet anders.

Dwars Door België op Eén om 20.45 uur.

6. Gert Late Night

VIER pakt het najaar aan met klassieker ‘Gert Late Night’, met Gert en James Cooke. De Studio 100-baas verhuurde zijn jacht aan Blankenberge. In ruil voor 130.000 euro maakt het olijke, vrolijke duo drie weken lang televisie van aan zee. Het blijft corona-tv, want de BV’s die langs komen mogen niet blijven slapen. Maar Annie mag wel weer achter de ‘stoof’ staan.

Gert Late Night, op VIER om 21.30 uur.

7. Axel Gaat Binnen

Nog een nieuwkomer op maandag: ‘Axel Gaat Binnen’. Met Axel Daeseleire die op plaatsen binnengaat waar je normaal niet binnen kan of wil. Hij leeft vier nachten, vijf dagen samen met o.a. patiënten met brandwonden, mensen met een verstandelijke beperking en geïnterneerden in een forensisch psychiatrisch centrum. Opvallend: op VTM GO loopt naast ‘Axel Gaat Binnen’, ook ‘Axel Gaat Buiten’, waarbij de acteur met een ‘patiënt’ de instelling waar hij verblijft verlaat.

Axel Gaat Binnen, op VTM om 21.45 uur.